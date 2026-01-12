Máxima alerta de la Policía: si tienes este número en el DNI podrías tener problemas

El DNI es un indispensable para viajar. Tener este documento en plena vigencia es fundamental para evitar problemas, desde el momento en que hacer check in en el hotel hasta para pagar con tarjeta de crédito según que importes.

Desde la Policía Nacional han lanzado una advertencia para que ningún contratiempo con tu DNI pueda truncar tus vacaciones de verano. Ponte en situación, destino reservado, billetes en mano (o depósito de gasolina lleno para coger carretera), ganas locas de empezar esos días de desconexión y diversión. Haces una útima revisión de todas tus pertenencias, incluida la documentación y te das cuenta de que un simple número acaba de trastocar tus planes.

El momento en el que te des cuenta de que la fecha de vencimiento de tu DNI ya a pasado y, por tanto, tu carné de identidad está caducado, te caerá como un jarrón de agua fría. Algunos alojamientos y medios de transporte no permiten el acceso si el documento no está en vigor. Y que decir de identificarse en países extranjeros.

Qué hacer si voy a viajar y tengo el DNI caducado

En tal caso cuentas con dos opciones, por un lado, tratar de pedir cita para su renovación, aunque lo más frecuente en estas épocas es que las citas puedan demorarse hasta mucho más de un mes. La otra alternativa es presentar otra acreditación legalmente aceptada y que sí este vigente, como es el pasaporte o el cané de conducir.

Con todo, lo más recomendable, es siempre revisar todas estas variables con suficiente antelación.

¿Qué necesito para renovarlo?

Como dicta el Artículo 7 del Real Decreto 1553/2005 de 23 de diciembre, para solicitar la renovación del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono en efectivo la tasa correspondiente , o utilizando el pago por vía telemática y aportar los siguientes documentos:

Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32x26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. (La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la cara, que incluye cejas, ojos, nariz, boca y mentón, y deberá ser de alta resolución y en papel fotográfico de buena calidad)

El DNI anterior (En caso de pérdida o extravío se requerirá denuncia previa o comunicación de tal incidencia al equipo de expedición). En caso de caída del chip, el DNI-e deberá ser tratado como un documento deteriorado, estando su titular obligado a la obtención de un duplicado, tal y como se establece en el artículo 8 del Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, en el cual se preceptúa que "los documentos sustituidos perderán el carácter de Documento Nacional de Identidad, así como los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a este con respecto a su titular".

En caso de cambio de domicilio, respecto del que figure en el Documento anterior, certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del Documento Nacional de Identidad. Estos documentos no serán necesarios si el interesado autoriza, en el momento de la tramitación, al equipo de expedición a consultar los datos del domicilio mediante acceso al Sistema de Verificación de Datos de residencia.

, respecto del que figure en el Documento anterior, certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de a la fecha de la solicitud del Documento Nacional de Identidad. Estos documentos no serán necesarios si el interesado autoriza, en el momento de la tramitación, al equipo de expedición a consultar los datos del domicilio mediante acceso al Sistema de Verificación de Datos de residencia. Si el alta en el Padrón Municipal se ha realizado en los dos últimos meses, es necesario aportar el certificado o volante de empadronamiento a que se hace referencia.

Y para los niños

Los menores de 14 años no están obligados a tener DNI. En caso de que no estén en posesión del título, el libro de familia y los documentos que identifiquen a sus tutores serán suficientes para que pueda viajar y hospedarse sin ningún problema.

Para hacer el primer DNI de un menor es necesario que un tutro inicie los trámites de solicitud de cita previa con sus propios datos. Una vez avanzado el proceso, podrá especificarse que se trata de una solicitud como acompañante para una primera expedición del cané.

En este caso será necesario una foto, el certificado literal de nacimiento emitido con menos de seis meses de antigüedad y certificado de empadronamiento, con tres meses de validez desde su emisión.