"El pueblo venezolano y muchos que emigraron celebran lo sucedido"
David Amores
¿Por qué siempre opinamos de conflictos sin analizar ni conocer la realidad de donde ocurren? La detención de Maduro ha levantado muchísimas ampollas y el cántico más escuchado ha sido "Trump va a por el petróleo, está secuestrando un país y robando a Venezuela". Desde la ignorancia, pero con la suerte de contar con amigos venezolanos, soltaré un facto que seguro que ofende a mucha gente.
¿Cómo puede ser que un país que tenía, allá en la primera mitad del siglo XX, una moneda que competía con el dolar y que tiene reservas petrolíferas del 17 % (superiores a Arabia Saudí), tenga hoy un pueblo que no goza de electricidad, que con el sueldo mínimo no alcanza a comprar un triste pollo y que tiene la tasa de indigencia en un 86 %? Es, si más no, extraño. Si a esto le sumamos que en las últimas elecciones se ha demostrado (las actas están para comprobarlo) que le han robado al pueblo el derecho a decidir...
Realmente, ¿se le está robando a Venezuela con la detención de Maduro? La imposibilidad de mejorar y estar orgullosos de su país. Ese es el robo que muchos pseudocomunistas que viven en países capitalistas con un 'iphone' en una mano y un café de Starbucks en la otra denuncian. El pueblo, los que viven en ese país y los más de 8.000 venezolanos que emigraron celebraron lo ocurrido.
Por algo será.