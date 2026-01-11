Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"El pueblo venezolano y muchos que emigraron celebran lo sucedido"

Cientos de personas durante la concentración en apoyo de Venezuela y de celebración por la captura de Nicolás Maduro, en la Puerta del Sol, a 3 de enero de 2026, en Madrid (España). Se trata de un acto de apoyo al pueblo venezolano, celebración de la detención de Maduro tras el ataque de Estados Unidos y exigencia de libertad para presos políticos y cambio de régimen. / Diego Radamés / Europa Press

David Amores

¿Por qué siempre opinamos de conflictos sin analizar ni conocer la realidad de donde ocurren? La detención de Maduro ha levantado muchísimas ampollas y el cántico más escuchado ha sido "Trump va a por el petróleo, está secuestrando un país y robando a Venezuela". Desde la ignorancia, pero con la suerte de contar con amigos venezolanos, soltaré un facto que seguro que ofende a mucha gente.

¿Cómo puede ser que un país que tenía, allá en la primera mitad del siglo XX, una moneda que competía con el dolar y que tiene reservas petrolíferas del 17 % (superiores a Arabia Saudí), tenga hoy un pueblo que no goza de electricidad, que con el sueldo mínimo no alcanza a comprar un triste pollo y que tiene la tasa de indigencia en un 86 %? Es, si más no, extraño. Si a esto le sumamos que en las últimas elecciones se ha demostrado (las actas están para comprobarlo) que le han robado al pueblo el derecho a decidir...

Realmente, ¿se le está robando a Venezuela con la detención de Maduro? La imposibilidad de mejorar y estar orgullosos de su país. Ese es el robo que muchos pseudocomunistas que viven en países capitalistas con un 'iphone' en una mano y un café de Starbucks en la otra denuncian. El pueblo, los que viven en ese país y los más de 8.000 venezolanos que emigraron celebraron lo ocurrido.

Por algo será.

