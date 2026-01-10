Estas son las profesiones que ven peligrar su futuro por la irrupción de la IA

La Inteligencia Artificial ha irrumpido en nuestras realidades. Por eso, nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos y, cómo no, nuestros trabajos se están transformando.

En este sentido, aunque informes y expertos advierten sobre lo que nos depara el futuro, hay personas en España que ya están empezando a notar directamente los efectos de la IA.

Este es el caso de una mujer que se dedica a la traducción profesional y que afirma que la IA le está “quitando mucho trabajo”.

Traducciones sin futuro

Su testimonio se ha hecho conocido por un vídeo de TikTok en la cuenta de ‘Talent Match’, que se encarga de generar contenido relacionado con diferentes empleos: “ ¿Cuánto gana un camarero en Andorra? ”; “ ¿Qué opina una arquitecta sobre el problema actual de la vivienda? ” o “ ¿Cuál es la diferencia de sueldos entre Tarragona y Barcelona? ”.

En este vídeo, la joven explica que su trabajo consiste en hacer traducciones del español y el inglés al francés. Sin embargo, afirma que sus encargos se han reducido notablemente en los últimos meses.

En consecuencia del poco volumen de trabajo, los ingresos de la joven han limitado su capacidad de ahorro , ya que según explica, debe destinar todas sus ganancias a cubrir gastos básicos, como son el alquiler o la alimentación.

Áreas urbanas y zonas descentralizadas

La realidad es que la joven del vídeo no es la primera persona que percibe los efectos de la IA, pero tampoco será la última porque las tensiones en sectores donde las tareas son perfectamente automatizables ya se están notando.

Según un estudio del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València, entre el 18 y el 22% del empleo en España está expuesto a la IA. Pero con matices porque la exposición varía en función de la provincia.

Por ejemplo, Madrid y Barcelona encabezan el podio: tienen unos valores del 21,5% de incidencia de la IA. Pero, por contra, Soria , Teruel o Zamora registran incidencias más ligeras (de entre 17,5 y 18,5%) en su tejido económico (ya que tiene una mayor presencia de agricultura, manufactura tradicional y construcción, al contrario de lo que ocurre en las grandes áreas urbanas).

¿Esto qué significa? Pues que sí existe un riesgo en la reducción de la demanda de ciertos trabajos, así como en el cambio de las funciones de los empleados o, incluso, en una posible pérdida de ingresos en aquellos trabajos que son repetitivos. Ahora bien, eso no implica necesariamente que haya puestos de trabajo que se vayan a destruir totalmente.

La aplicabilidad de la IA en España

Un grupo de Microsoft Research ha realizado el estudio ‘Trabajando con IA: Medición de la aplicabilidad de la IA generativa a las ocupaciones’ . Para ello, los investigadores han analizado las interacciones de los usuarios con Bing Copilot durante nueve meses de 2024.

A partir de ahí, solo tuvieron en cuenta las conversaciones relacionadas con tareas laborales y, más tarde, analizaron la capacidad resolutiva de la IA con esas tareas.

A continuación, basándose en las tareas que se realizan en cada empleo, se calculó un “puntaje de aplicabilidad” de la IA, para poder saber estadísticamente en qué medida se va a ver afectado un trabajo. A más puntuación, más tendencia a incluir tareas que la IA realiza con facilidad, como son aquellos que implican redacción, investigación y traducción (abanico donde entrarían los traductores, los periodistas o los historiadores).

Por el contrario, los trabajos que exigen trabajo físico o interacción humana son los que presentan menos afectación (como puede ser un médico o un fontanero).

Menos del 70% de empleos

En el caso de España, Randstad Research (el centro de análisis y estudios sobre el mercado laboral y los recursos humanos del Grupo Randstad España que estudia el empleo en la economía española y su incidencia en las empresas) afirma que se espera una gran expansión en los próximos años, pero de momento, la utilización de la IA es moderada.

También es importante saber que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística , en España hay 22.387.100 ocupados.

Sobre la base de estos números, Randstad prevé que un 9,8% de dichos empleos estén bajo el riesgo de verse automatizados por la IA. Asimismo, también se espera que un 15,9% de los empleos se beneficien de la IA para incrementar su productividad.

Aun así, el resto de los empleos actuales (más del 70%) no percibirán efectos significativos de la expansión de la IA durante la próxima década.

Efectos ligeramente negativos

Sí es cierto que el estudio advierte que en la próxima década la IA pondrá en peligro la supervivencia de dos millones de empleos, pero también creará 1,61 millones que aún no existen, a raíz de los aspectos positivos que tiene la tecnología.

Así pues, aunque las expectativas iniciales pueden ser nefastas, la supuesta catástrofe tendría un efecto ligeramente negativo, ya que se perderían unos 400.000 empleos en los próximos años.

Con todo esto, es oportuno afirmar que la IA está moldeando el mercado laboral de nuestro país y que es cierto que hay empleos que están expuestos a reinventarse o morir.

Sin embargo, también es oportuno afirmar que este futuro cambiante ya está empezando a presionar a ciertos profesionales, como es el caso de la joven traductora.

Por eso, es necesario que las administraciones y las empresas ofrezcan herramientas para mitigar riesgos, y estas pueden ser en forma de protección, formación continua o nuevas oportunidades.