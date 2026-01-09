Las claves de la muerte de Sergio Jiménez, el 'streamer' de Vilanova: de los chats privados a la responsabilidad penal

El caso de Sergio Jiménez Ramos, un 'streamer' de Vilanova i la Geltrú fallecido durante un directo en internet el pasado 31 de diciembre a causa, presuntamente, de un reto extremo financiado por sus seguidores, abre una serie de interrogantes que siguen sin respuesta una semana después de su muerte. Desde las causas del deceso, aún no esclarecidas, hasta la identidad de las personas que presenciaban la escena a través de Google Meets. EL PERIÓDICO recopila aquí las claves de un suceso sin precedentes en España y que investigan los Mossos d'Esquadra.

Es una pregunta que también se formula el entorno del fallecido. La familia saben que Sergio murió durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre en su habitación. Su última conexión en Telegram se produjo a las 01:42. Su madre lo vio inconsciente en el suelo pasadas las 02.00 de la madrugada. Su hermano consiguió acceder a la habitación una hora más tarde y se lo encontró ya inerte. La familia sospecha que la causa pudo ser una sobredosis de cocaína o una ingesta excesiva de alcohol, dado que encontraron ambas sustancias en el escritorio de Sergio. Pero de momento es solamente una sospecha, puesto que aún no tienen resultados de la autopsia.

Es la principal hipótesis que barajan familia y fuentes de la investigación. Existen numerosos vídeos que demuestran que Sergio llevaba a cabo, desde hacía unos tres meses, este tipo de retos extremos consistentes en consumir grandes cantidades de droga a cambio de dinero que le entregaban sus seguidores de la plataforma Kick. Una práctica que aprendió de Simón Pérez, 'streamer' que también reside en Vilanova, que lleva a cabo este tipo de desafíos y con el que había compartido directos desde el domicilio de este último. De hecho, fue Simón quien primero informó a través de su canal de YouTube de la noticia de la muerte de Sergio.

Son varias las fuentes (familia de Sergio, Simón Pérez y usuarios de su canal de Telegram) que coinciden en varias cifras: según el reto, Sergio tenía que consumir seis gramos de cocaína y una botella (750 ml) de whisky en un plazo de tres horas. Una de las rayas de cocaína debía contener dos gramos, cantidad que es letal para el cuerpo humano.

En los días sucesivos a la muerte de Sergio han aparecido cifras dispares que hablan de que los seguidores pagaron desde 5 hasta 120 euros por persona para acceder al directo. Ninguna de las dos es verosímil, subrayan fuentes consultadas. "Un gramo de cocaína cuesta entre 50 y 60 euros. Si cobrase 5 euros por entrar al directo, necesitaría como mínimo a 60 personas, y nunca suele haber tantos donantes", cuentan a El PERIÓDICO integrantes de los grupos de Telegram donde se anunciaban los retos. La cifra de 120 euros tampoco es realista. Sergio era un 'streamer' nuevo y muy minoritario. Simón Pérez, que cuenta con una audiencia mucho más numerosa, cobra entre 20 y 80 euros por acceso a los 'diplomáticos' (una especie de premium de su canal). La teoría más plausible es que los donantes fueron pocos y que aportaron el dinero justo para comprar la droga y la bebida, aprovechando que Sergio tenía problemas de adicciones.

El teléfono y el ordenador de Sergio, ya en manos de los Mossos d'Esquadra, podrían contener esas pruebas. Pero es improbable. El directo se habría llevado a cabo por el servicio de mensajería Google Meets. Google asegura que solo almacena copias de la transmisión en sus servidores si el usuario pulsa el botón de "Grabar". En ese escenario, el vídeo, el audio y los mensajes de texto que se compartieron durante la videollamada quedan registrados de forma cifrada y permanente en el Google Drive del organizador de la reunión. Por el contrario, si no se graba, el flujo de datos desaparece al final de cada sesión. La investigación deberá determinar si Sergio grabó o no, quién había en la sesión y si alguno de los seguidores grabó. Si nadie lo registró, no habrá pruebas.

Esta sería la pista más rastreable por los investigadores. Por norma general, este tipo de retos se financian con donaciones en criptomonedas, que suelen dificultar mucho la trazabilidad. Pero Sergio, tal y como explicaba en retransmisiones anteriores, pedía que le ingresasen el dinero por Bizum. Esta aplicación sí que dejaría rastro en las cuentas bancarias de donantes y fallecidos.

Este diario ha accedido a audios del fallecido grabados días antes de su muerte. Allí culpaba a uno de sus donantes, cuyo apodo es 'Trifásico', de forzarle, en anteriores retos, a ingerir importantes cantidades de droga: "Me obligó a meterme una raya de dos gramos", decía en un momento dado. Según fuentes del entorno del fallecido, se trata de un usuario que dona habitualmente grandes cantidades de dinero para la realización de estos retos extremos.

El abogado Leandro Núñez, socio del gabinete Audens y experto en casos tecnológicos, cree que "podría haber responsabilidad, pero no por el simple hecho de "incitar" en un chat. Si se demuestra que esas personas financiaron o facilitaron las drogas, podrían ser condenadas. Pero una cosa es opinar o incluso jalear, que puede ser moralmente reprobable, y otra participar de forma directa en los hechos, por ejemplo entregando la droga u organizando el reto". No obstante, cree que "dependerá de muchos factores, pero lo veo difícil. Vincular eso directamente con una responsabilidad por el fallecimiento es mucho más complejo: al fin y al cabo, la víctima se prestó voluntariamente a hacer el reto, y conocía el riesgo".