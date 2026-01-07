Fiesta ilegal
La Guardia Civil prevé que la rave de Albacete que empezó en Nochevieja acabe este miércoles
Ha cesado la música en los escenarios que permanecían activos y ha comenzado la retirada escalonada de los vehículos y personas que quedaban en la zona
EFE
La Guardia Civil ha indicado que en el entorno del embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez (Albacete) donde se celebra una rave desde el 31 de diciembre, quedan unos 150 vehículos, por lo que la previsión es que la fiesta se desmantele por completo este miércoles.
Así, el Instituto Armado ha confirmado que se ha restablecido la normal circulación en la carretera AB-408, que hasta este martes, día de Reyes, estaba saturada de vehículos por el estacionamiento en sus márgenes.
También ha cesado la música en los escenarios que permanecían activos y ha comenzado la retirada escalonada de los vehículos y personas que quedaban en la zona.
Según los cálculos de la Guardia Civil, la madrugada de este miércoles han pernoctado junto al embalse del Cenajo unos 150 vehículos y alrededor de 200 personas -de las 3.500 que se llegaron a congregar al inicio de la rave- que previsiblemente saldrán de la zona durante esta mañana.
No obstante, la Guardia Civil mantiene los servicios de varias especialidades hasta la financiación del dispositivo.
Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche del pasado 30 de diciembre, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el embalse del Cenajo.
En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madruga del miércoles 31 y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien finalmente volvieron al embalse del Cenajo, donde consiguieron comenzar la fiesta a última hora de ese día.
- ¡Benavente otra vez! El primer premio de la Lotería del Niño (06.703) deja un pellizco en la ciudad
- Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Los últimos coletazos de 'Francis' en Zamora: ¿Habrá nieve a partir de esta madrugada?
- Este será el 'grupo estrella' que actuará en las fiestas patronales de La Veguilla en Benavente
- La constructora de las obras del Caracol demanda al Ayuntamiento de Benavente
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje