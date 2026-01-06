El vinagre blanco, un aliado eficaz contra las manchas de saliva de perro en la ropa
La combinación de vinagre blanco y agua tibia, aplicada con un paño sobre la mancha, es un método sencillo para tratar las marcas de saliva de perro en la ropa
Las manchas de saliva de perro en la ropa son un problema habitual para muchos dueños de mascotas, especialmente en prendas oscuras donde los cercos blanquecinos resultan más visibles. Ante el uso frecuente de productos específicos, un truco doméstico sencillo está ganando protagonismo por su eficacia y bajo coste: la combinación de vinagre blanco y agua tibia.
Pasos a seguir
El procedimiento recomendado comienza dejando secar completamente la saliva antes de cualquier intervención, ya que tratarla en estado húmedo puede extender la mancha. Una vez seca, se aconseja cepillar suavemente la zona con un cepillo de ropa o uno de dientes seco para retirar el residuo superficial.
El siguiente paso consiste en preparar una mezcla de una parte de vinagre blanco y dos partes de agua tibia. Con ayuda de un paño limpio ligeramente humedecido, se aplican pequeños toques sobre la mancha, evitando frotar para no dañar las fibras del tejido. Tras dejar actuar la solución entre cinco y diez minutos, la prenda puede lavarse de manera habitual.
El vinagre resulta eficaz porque disuelve las proteínas presentes en la saliva, responsables del cerco que queda adherido a la tela. No obstante, se recomienda precaución en prendas delicadas como seda o lana, donde es preferible probar el método previamente en una zona poco visible.
Este tipo de soluciones caseras se consolida como una alternativa práctica y accesible para el cuidado de la ropa en hogares con mascotas, reduciendo la necesidad de productos químicos más agresivos.
- Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Un joven alistano de 'pura cepa', nuevo inspector jefe de la Policía de Fronteras
- La visita más esperada de la Navidad llega a Zamora
- El duelo tras la pérdida de un ser querido: cuando la Navidad se queda sin madre
- Los últimos coletazos de 'Francis' en Zamora: ¿Habrá nieve a partir de esta madrugada?
- Un accidente deja dos mujeres heridas al colisionar un coche contra dos burros
- La cabalgata de los Reyes Magos de Zamora. Los detalles