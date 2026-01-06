El vinagre blanco, un aliado eficaz contra las manchas de saliva de perro en la ropa.

Las manchas de saliva de perro en la ropa son un problema habitual para muchos dueños de mascotas, especialmente en prendas oscuras donde los cercos blanquecinos resultan más visibles. Ante el uso frecuente de productos específicos, un truco doméstico sencillo está ganando protagonismo por su eficacia y bajo coste: la combinación de vinagre blanco y agua tibia.

Pasos a seguir

El procedimiento recomendado comienza dejando secar completamente la saliva antes de cualquier intervención, ya que tratarla en estado húmedo puede extender la mancha. Una vez seca, se aconseja cepillar suavemente la zona con un cepillo de ropa o uno de dientes seco para retirar el residuo superficial.

El siguiente paso consiste en preparar una mezcla de una parte de vinagre blanco y dos partes de agua tibia. Con ayuda de un paño limpio ligeramente humedecido, se aplican pequeños toques sobre la mancha, evitando frotar para no dañar las fibras del tejido. Tras dejar actuar la solución entre cinco y diez minutos, la prenda puede lavarse de manera habitual.

El vinagre resulta eficaz porque disuelve las proteínas presentes en la saliva, responsables del cerco que queda adherido a la tela. No obstante, se recomienda precaución en prendas delicadas como seda o lana, donde es preferible probar el método previamente en una zona poco visible.

Este tipo de soluciones caseras se consolida como una alternativa práctica y accesible para el cuidado de la ropa en hogares con mascotas, reduciendo la necesidad de productos químicos más agresivos.