Rebajas 2026: 10 consejos para sacarle todo el partido a los descuentos de verano

Justo después de Reyes, las rebajas de invierno se convierten en la gran oportunidad para hacer compras de todo tipo. Muchos las aprovechan para equiparse con ropa y calzado, productos que, según el último estudio de solvencia familiar de la OCU, resultan complicados de afrontar para muchas familias: un 39% de los encuestados admitía que les costaba mucho adquirirlos.

En cualquier caso, estos días traen un fuerte impulso a las ventas, y desde OCU te recuerdan cómo sacarles el máximo partido sin renunciar a nada.

Decálogo para evitar problemas en las rebajas

Si quieres aprovechar los precios bajos sin sorpresas desagradables, toma nota de estos consejos clave:

Los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes. Deben mostrar, junto al precio rebajado, el original, o indicar claramente el porcentaje de descuento. La calidad de los artículos rebajados no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes. La garantía y el servicio postventa son exactamente los mismos, da igual si compras en rebajas o fuera de ellas. Si hay condiciones especiales en rebajas (limitaciones en pagos o devoluciones), el comercio debe indicarlo expresamente. Guarda siempre el tiquet: es esencial para reclamaciones, cambios o devoluciones. Si el producto está perfecto, la tienda no está obligada a cambiarlo (salvo que lo anuncie), aunque muchos lo hacen por política comercial. Y no tienen por qué devolverte el dinero: pueden ofrecerte otro artículo o un vale. En compras online, estás superprotegido: tienes 14 días naturales para devolverlo si no te convence. ¿Aprovechas para comprar electrodomésticos o electrónica? No vayas a ciegas: consulta nuestros comparadores. Además, descubre los mejores precios en tiendas o cuándo baja de precio el producto que te interesa. Evita el consumo impulsivo: usa las rebajas para equiparte a ti, a tu familia o tu hogar con mejores precios. Hacer una lista de lo que realmente necesitas es el truco infalible contra las tentaciones.

Bajan los precios, pero nunca tus derechos

En la OCU te recuerdan que, en rebajas, solo se recortan los precios, nunca tus derechos como consumidor. Si surge algún problema: