Adiós a 'Gaspar el guapo' y críticas por un ‘Baltasar blanco’: la polémica alcanza a la cabalgata de Reyes de Madrid
Este lunes, muchos usuarios de redes sociales han echado en falta al actor que interpretaba a Gaspar y han comentado el aspecto de Baltasar
Paula Correa
Ni la Cabalgata de los Reyes Magos puede escapar de la polémica. Este lunes, muchos usuarios de redes sociales han echado en falta en la de Madrid al 'Melchor guapo', el apodo que le pusieron al Beltrán Iraburu, que había interpretado ese papel desde 2022, siendo muy comentado por su aspecto físico.
El actor ha dejado de lado este papel, que ha sido interpretado por un hombre cuya identidad se desconoce, pero que no ha pasado desapercibida. "Pero, ¿dónde está el 'Gaspar guapo'?"; «El Ayuntamiento de Madrid ha contratado la versión Aliexpress».
Baltasar, también a juicio de las redes
Las redes sociales también se han cebado con el actor que hacía de Baltasar. Las críticas y los mensajes de sorpresa por su aspecto, que varios usuarios han calificado como "blanco" o, al menos, muy alejado de la representación tradicional, han sido tendencia en Twitter.
Baltasar ha sido caracterizado por un hombre de piel clara. "¿Me explicas por qué el Baltasar de la cabalgata de Madrid es más blanco que yo?", ha dicho un usuario en redes sociales.
- Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Un joven alistano de 'pura cepa', nuevo inspector jefe de la Policía de Fronteras
- La visita más esperada de la Navidad llega a Zamora
- El duelo tras la pérdida de un ser querido: cuando la Navidad se queda sin madre
- Los últimos coletazos de 'Francis' en Zamora: ¿Habrá nieve a partir de esta madrugada?
- Un accidente deja dos mujeres heridas al colisionar un coche contra dos burros
- La cabalgata de los Reyes Magos de Zamora. Los detalles