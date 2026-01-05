Reyes Magos 2026: vuelve el fraude del paquete retenido.

Las carreras de última hora para recibir los regalos de los Reyes Magos 2026 han convertido estas fechas en el momento perfecto para el smishing, el fraude que llega por SMS suplantando a empresas de mensajería. Los mensajes avisan de “problemas con tu envío” y urgen a pagar una pequeña tasa, confirmar datos o reprogramar la entrega. En realidad, todo conduce a una web falsa donde los estafadores roban credenciales, datos personales o información bancaria.

“El alto volumen de compras online y la expectativa por recibir los pedidos hacen que muchos usuarios bajen la guardia. Los atacantes lo saben y aprovechan ese contexto para lanzar campañas muy creíbles, con mensajes bien redactados y referencias a empresas reales”, advierte Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. Desde la compañía han detectado campañas activas que imitan a Correos o DHL justo en estas fechas clave del calendario comercial.

Lo que hace más peligrosos estos fraudes es que han evolucionado: algunos SMS aparecen directamente con el nombre real de la empresa de mensajería gracias a técnicas de suplantación del identificador, lo que les da una apariencia mucho más legítima. Otros incluyen enlaces que copian con gran precisión las webs oficiales y piden datos o pagos de pocos euros que, aunque parecen inofensivos, pueden terminar en cargos fraudulentos o en el robo completo de la tarjeta.

Desde ESET recuerdan una regla básica: ninguna empresa de paquetería pide pagos, datos personales ni bancarios a través de SMS. Unos segundos de comprobación suelen ser suficientes para esquivar la estafa.

‘Checklist’ exprés: qué hacer si te llega un SMS sobre un paquete

Confirma si realmente estás esperando ese envío y si el aviso coincide con un pedido real. No pulses el enlace del mensaje ni respondas al remitente, aunque el texto sea urgente. Accede siempre escribiendo tú mismo la URL o usando la app oficial de la empresa de mensajería. Comprueba que el dominio es legítimo, sin acortadores ni nombres sospechosos. Desconfía de tasas de pocos euros o de cualquier solicitud de datos por SMS. Si ya has hecho clic o realizado un pago, contacta de inmediato con tu banco y guarda pruebas (SMS, capturas, cargos). Ante cualquier duda o incidente, llama al 017 (INCIBE), donde ofrecen asesoramiento y apoyo gratuito al ciudadano.

“Si un SMS sobre un paquete te pide pagar, confirmar datos o actuar con urgencia, no es un aviso legítimo: es una estafa. Las empresas de mensajería no operan así y asumirlo como norma elimina de golpe la mayoría de estos fraudes”, concluye Albors.