Hallan nuevos restos de la embarcación en la zona donde buscan a los valencianos desaparecidos en Indonesia

Los equipos de rescate que trabajan sin descanso para localizar a los dos niños valencianos que continúan desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia del barco de uso turístico en el que viajaban junto a sus padres y dos de sus hermanos han localizado este lunes nuevos restos de la embarcación.

Según informa el diario local The Hey Bali News, los objetos recuperados por un buque de la autoridad portuaria que participa en el operativo son un chaleco salvavidas, una puerta y otros pequeños fragmentos del KM Putri Sakinah, el barco en el que viajaba la familia valenciana. El hallazgo se ha producido sobre las 11.18 horas de esta mañana, hora local, en una zona próxima al lugar donde se produjo el siniestro. En concreto, a 0,12 millas de la zona donde se hundió el barco.

Este nuevo hallazgo vendría a confirmar una de las principales hipótesis con la que trabajan los investigadores: la rotura y hundimiento del buque tras ser golpeado por tres olas de dos metros y medio de altura sobre el nivel del mar tras producirse "un fenómeno poco común" en el mar de Flores, según las primeras investigaciones.

Nueva estrategia de búsqueda

A pesar de que el nuevo hallazgo aporta nuevas pistas sobre ubicación donde se encuentran los restos del barco, esto no ha contribuido a avanzar en la misión principal: encontrar a Quique y a Mateo, los dos niños de nueve y diez años que siguen desaparecidos. Investigadores de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), entidad que dirige y coordina la misión, sospechan que los cuerpos de los dos niños podrían estar en el fondo del mar, en el casco del barco, donde habrían quedado atrapados.

Para localizar este fragmento de la embarcación y no dejar ninguna zona potencial sin examinar , los equipos de rescate han redefinido la estrategia y han reestructurado la operación, distribuyendo todos los efectivos movilizados en siete equipos denominados Unidades de Búsqueda y Rescate (SRU).

Trabajos de búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia. / Basarnas Maumere

Así lo ha explicado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, Fathur Rahman, quien ha detallado que se ha creado una red integral en toda la zona de búsqueda en la que cada uno de estos equipos tiene asignados una zona y un buque, así como tareas específicas para rastrear metódicamente y hacer barridos en una superficie de más de 90 millas naúticas del estrecho de Padar.

Además, el grupo de trabajo conjunto de Búsqueda y Rescate (SAR) ha realizado este lunes extensas inspecciones alrededor de las islas cercanas al lugar del hundimiento utilizando sonares de barrido, drones térmicos y vehículos operados a distancia (ROV).