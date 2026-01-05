Adiós a la escoba y al rastrillo: la solución para recoger hojas en el jardín está en casa
En patios amplios y zonas ventosas, el truco de la lona resulta especialmente útil para recoger las hojas secas, superando las limitaciones del rastrillo y la escoba tradicionales
Con la llegada del invierno, muchos patios y jardines se llenan de hojas secas que el viento se empeña en mover de un lado a otro. Barrerlas puede convertirse en una tarea repetitiva y poco eficaz, pero existe un método sencillo que permite recogerlas en menos tiempo y con mucho menos esfuerzo.
El truco consiste en utilizar una lona, una sábana vieja o cualquier tela resistente. Basta con extenderla en el suelo, en la zona donde se acumulan las hojas, y barrer directamente sobre ella. De este modo, no es necesario formar montones ni perseguir las hojas que se escapan con cada ráfaga de aire.
Una vez recogidas, solo hay que juntar las esquinas de la tela, cerrarla como si fuera un saco y trasladar todas las hojas de una sola vez al contenedor. El sistema resulta especialmente útil en patios amplios o en zonas expuestas al viento, donde el rastrillo y la escoba suelen quedarse cortos.
Como complemento, humedecer ligeramente el suelo antes de empezar ayuda a que las hojas no se levanten ni vuelen, facilitando aún más la tarea. Un gesto simple que demuestra que, a veces, las soluciones más prácticas están en casa y no requieren herramientas especiales.
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- DIRECTO | Zamora CF - Arenas de Getxo: sigue el encuentro con nosotros
- El retorno de una joven toresana desde el Reino Unido para convertirse en la quinta generación al frente de la funeraria
- Instan al Ayuntamiento de Zamora a multar por el abandono locales comerciales cerrados
- Vecinos de seis pueblos solicitan la revocación a la planta de biogas de El Cubo
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional