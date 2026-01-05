Adiós a la escoba y al rastrillo: la solución para recoger hojas en el jardín está en casa.

Con la llegada del invierno, muchos patios y jardines se llenan de hojas secas que el viento se empeña en mover de un lado a otro. Barrerlas puede convertirse en una tarea repetitiva y poco eficaz, pero existe un método sencillo que permite recogerlas en menos tiempo y con mucho menos esfuerzo.

El truco consiste en utilizar una lona, una sábana vieja o cualquier tela resistente. Basta con extenderla en el suelo, en la zona donde se acumulan las hojas, y barrer directamente sobre ella. De este modo, no es necesario formar montones ni perseguir las hojas que se escapan con cada ráfaga de aire.

Una vez recogidas, solo hay que juntar las esquinas de la tela, cerrarla como si fuera un saco y trasladar todas las hojas de una sola vez al contenedor. El sistema resulta especialmente útil en patios amplios o en zonas expuestas al viento, donde el rastrillo y la escoba suelen quedarse cortos.

Como complemento, humedecer ligeramente el suelo antes de empezar ayuda a que las hojas no se levanten ni vuelen, facilitando aún más la tarea. Un gesto simple que demuestra que, a veces, las soluciones más prácticas están en casa y no requieren herramientas especiales.