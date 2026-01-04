Samanta Villar, madre, “los problemas con la alimentación se fraguan en la trona, con los primeros ‘esto no me gusta’ y en las comparaciones de cuerpos en el patio”

Uno de los temas que más angustia genera en la crianza es la alimentación de nuestros hijos. ¿Qué es normal? ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Cómo evitar que la comida se convierta en una lucha? Este es el tema de “Sobrevivir a la crianza” de este domingo.

Los problemas con la comida no empiezan en la adolescencia. Empiezan mucho antes, en los primeros “no me gusta”, en los comentarios sobre el cuerpo, en las comparaciones en el cole, o en nuestras propias manías como madres y padres.

Si no acompañamos bien a nuestros hijos en su alimentación, se pueden dar dinámicas que en la adolescencia toman formas más graves, incluso convertirse en trastornos de la conducta alimentaria. En el podcast se aborda la alimentación desde la primera infancia y la introducción de los alimentos en la dieta de nuestros hijos, hasta la lucha con los bulos y las imágenes distorsionadoras que aparecen en las redes.

Sobre(vivir) a la crianza - ¿Por qué la alimentación es un problema?. / El Periódico

Para ello, Samanta Villar habla con Laia Rovira, dietista-nutricionista especializada en alimentación infantil y adolescente, que acompaña a familias desde la lactancia hasta la adolescencia en la construcción de hábitos saludables, quien asegura que “comer en familia es muy importante, por el ejemplo que damos y para estar alerta de cualquier cosa que nos llamen la atención”.

Por otro lado, Anna Figuer, psicóloga especializada en Trastornos de la Conducta Alimentaria y responsable del programa de prevención de la Associación contra la anorexia i la bulimia (ACAB) alerta que “hacer una dieta dirigida a disminuir el peso es el principal factor precipitante de un trastorno de la conducta alimentaria”.

Señales de alerta (TCA)

Ana Figuer, también señala que aunque el síntoma visible de estos casos sea muchas veces la comida, hay muchas veces indicadores previos y paralelos que deben preocupar a las familias:

Cambios constantes en la alimentación: No se trata de un rechazo puntual, sino de modificaciones sostenidas y dirigidas específicamente al control del peso o al cambio del cuerpo.

No se trata de un rechazo puntual, sino de modificaciones sostenidas y dirigidas específicamente al control del peso o al cambio del cuerpo. Estado de ánimo alterado: Un niño o niña que se muestra constantemente preocupado, triste o agobiado. Ahí hay algún malestar que está desarrollándose.

Un niño o niña que se muestra constantemente preocupado, triste o agobiado. Ahí hay algún malestar que está desarrollándose. Aislamiento social: Personas que, de repente, dejan de salir o de quedar con sus amistades. Todo esto también es un síntoma de que alguna cosa está pasando.

Personas que, de repente, dejan de salir o de quedar con sus amistades. Todo esto también es un síntoma de que alguna cosa está pasando. Uso de la comida como control: El niño intenta controlar la alimentación para compensar un descontrol psicológico o emocional subyacente.

