Pelo de muñeca como nuevo: el sencillo proceso para desenredar y restaurar la fibra capilar sintética.

El paso del tiempo y el uso continuado suelen dejar el pelo de las muñecas enredado, áspero o sin brillo, un problema habitual tanto en juguetes antiguos como en los más recientes. Sin embargo, existe un método casero, económico y fácil de aplicar que permite recuperar su aspecto original sin dañar las fibras.

El método

El procedimiento consiste en utilizar agua templada y una pequeña cantidad de suavizante para ropa o acondicionador de pelo. Para ello, se recomienda preparar un recipiente con agua templada, añadir el producto y sumergir únicamente el pelo de la muñeca, evitando mojar la cabeza si no es resistente al agua. Tras dejar actuar la mezcla entre diez y quince minutos, se aclara con agua limpia.

Una vez realizado el lavado, el pelo debe desenredarse con cuidado, preferiblemente con un peine de púas anchas, comenzando por las puntas y avanzando poco a poco hacia la raíz. El secado debe hacerse siempre al aire, sin utilizar secadores ni fuentes de calor, ya que el pelo sintético puede estropearse fácilmente.

Este truco resulta especialmente útil para quienes desean restaurar muñecas antiguas o prolongar la vida útil de los juguetes, puesto que el suavizante o acondicionador ayuda a relajar las fibras sintéticas, mejora la textura y facilita el peinado. Como mantenimiento, se aconseja repetir el proceso solo cuando sea necesario y recortar las puntas más deterioradas si el daño es excesivo.