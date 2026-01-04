Elimina las manchas de rotulador de la ropa con este sencillo truco y recupera tus prendas.

Las manchas de rotulador en la ropa son un problema frecuente, especialmente en hogares con niños o en entornos escolares. No obstante, antes de dar una prenda por perdida, existe un truco sencillo y eficaz que puede ayudar a eliminar la tinta sin necesidad de productos específicos.

Di adiós a las manchas de rotulador en la ropa

El método consiste en utilizar alcohol de farmacia, un producto común que actúa disolviendo la tinta del rotulador. Para aplicarlo correctamente, se recomienda colocar papel absorbente debajo de la mancha y humedecer un algodón o paño limpio con alcohol. A continuación, se deben dar pequeños toques sobre la zona afectada, sin frotar, para evitar que la tinta se extienda.

A medida que se aplica el alcohol, la tinta se va transfiriendo al papel absorbente. Una vez eliminada la mancha, la prenda puede lavarse de forma habitual, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.

Los expertos aconsejan no utilizar agua caliente antes de tratar la mancha, ya que el calor puede fijar la tinta en el tejido. También es recomendable realizar una prueba previa en una zona poco visible, especialmente en prendas delicadas o de color.

Este truco resulta especialmente útil en tejidos lavables y manchas recientes, aunque en el caso de rotuladores permanentes puede ser necesario repetir el proceso para obtener un resultado óptimo.