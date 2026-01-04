Elimina las manchas de rotulador de la ropa con este sencillo truco y recupera tus prendas
Si la ropa tiene manchas de rotulador, el alcohol de farmacia es la clave para eliminarlas
Las manchas de rotulador en la ropa son un problema frecuente, especialmente en hogares con niños o en entornos escolares. No obstante, antes de dar una prenda por perdida, existe un truco sencillo y eficaz que puede ayudar a eliminar la tinta sin necesidad de productos específicos.
Di adiós a las manchas de rotulador en la ropa
El método consiste en utilizar alcohol de farmacia, un producto común que actúa disolviendo la tinta del rotulador. Para aplicarlo correctamente, se recomienda colocar papel absorbente debajo de la mancha y humedecer un algodón o paño limpio con alcohol. A continuación, se deben dar pequeños toques sobre la zona afectada, sin frotar, para evitar que la tinta se extienda.
A medida que se aplica el alcohol, la tinta se va transfiriendo al papel absorbente. Una vez eliminada la mancha, la prenda puede lavarse de forma habitual, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.
Los expertos aconsejan no utilizar agua caliente antes de tratar la mancha, ya que el calor puede fijar la tinta en el tejido. También es recomendable realizar una prueba previa en una zona poco visible, especialmente en prendas delicadas o de color.
Este truco resulta especialmente útil en tejidos lavables y manchas recientes, aunque en el caso de rotuladores permanentes puede ser necesario repetir el proceso para obtener un resultado óptimo.
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Un municipio de Zamora reconvertirá un edificio de su colegio en viviendas de alquiler social
- Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
- Y al tercer día... ¡Llegó Melissa!: Zamora ya tiene su tardío primer nacimiento del año
- Empleo militar en Monte la Reina: una oportunidad para 1.300 zamoranos
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- Instan al Ayuntamiento de Zamora a multar por el abandono locales comerciales cerrados