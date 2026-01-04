Cómo desatascar la ducha: el método sencillo y económico que triunfa en los hogares.

Los atascos en la tubería de la ducha son uno de los problemas domésticos más habituales y, en la mayoría de los casos, están provocados por la acumulación de restos de jabón, grasa y pelo. Antes de recurrir a productos químicos agresivos o a servicios especializados, existe un método sencillo y económico que puede ayudar a mejorar el drenaje y mantener las tuberías limpias.

Di no a los productos químicos agresivos

El truco consiste en utilizar bicarbonato sódico, vinagre blanco y agua caliente, productos comunes en cualquier hogar. Para aplicarlo, se recomienda retirar primero la rejilla del desagüe y eliminar manualmente los restos visibles. A continuación, se vierte medio vaso de bicarbonato directamente en la tubería, seguido de un vaso de vinagre blanco. La mezcla provoca una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad adherida a las paredes del conducto.

Tras dejar actuar la solución durante unos 20 o 30 minutos, se debe verter abundante agua muy caliente para arrastrar los residuos y facilitar el desatasco. Este procedimiento resulta especialmente eficaz cuando el desagüe traga con dificultad, pero aún no está completamente obstruido.

Para evitar este tipo de obstrucciones lo más recomendable es aplicar este método de forma preventiva una vez al mes, así como instalar un filtro atrapa-pelos en la rejilla del desagüe para reducir la acumulación de residuos y evitar problemas mayores en la instalación.