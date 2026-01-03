Prevención y cuidado: claves para lavar y mantener tus jerseys en perfecto estado durante más tiempo
Las rasuradoras eléctricas se presentan como una alternativa segura y práctica para eliminar las pelusas de la ropa, especialmente en tejidos delicados, evitando el riesgo de cortes
Con la llegada del frío y el uso continuado de prendas de lana y punto, muchos armarios se enfrentan a un problema recurrente: los jerseys llenos de pelusas. Aunque a menudo se asocian al desgaste inevitable de la ropa, existen métodos simples y eficaces para alargar la vida útil de estas prendas sin necesidad de recurrir a productos costosos.
Uno de los trucos más utilizados consiste en extender el jersey sobre una superficie plana y pasar con cuidado una cuchilla de afeitar limpia y seca. El procedimiento debe hacerse con suavidad y sin presionar, siempre en la misma dirección, para retirar las pelusas sin dañar el tejido. El resultado es inmediato: la prenda recupera un aspecto más uniforme y cuidado.
Para quienes prefieren una opción más segura, especialmente en tejidos delicados, las rasuradoras eléctricas para ropa se han consolidado como una alternativa práctica. Estos pequeños dispositivos eliminan las bolitas sin riesgo de cortes y son cada vez más comunes en los hogares.
Más allá de la eliminación puntual, recuerda la importancia de la prevención. Se recomienda lavar los jerseys del revés, utilizar programas suaves y evitar la secadora, uno de los principales factores que favorece la aparición de pelusas. Con estos cuidados básicos es posible mantener las prendas en buen estado durante varias temporadas y reducir la necesidad de reemplazarlas.
