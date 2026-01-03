Virus
Cinco fallecidos por un brote de gripe A en una residencia de mayores de Sevilla
Los afectados murieron en el hospital al que fueron trasladados tras contagiarse en un centro del Hospital de la Santa Caridad
EFE
Cinco personas han muerto en Sevilla como consecuencia de un brote de gripe A que se ha producido en la residencia de mayores del Hospital de la Santa Caridad, enfermedad que afecta a cuatro residentes más y a una enfermera.
Según ha avanzado Diario de Sevilla y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cinco de los diez afectados por el brote tuvieron que ser ingresados en un centro hospitalario, donde han fallecido.
El servicio de Vigilancia de Salud Publica ha activado los protocolos para evitar nuevos contagios, de forma que se han suspendido las actividades extraordinarias en torno a la residencia, como la visita prevista para este sábado por la Hermandad del Baratillo de los Reyes Magos, que en sus redes sociales informa de que la propia dirección de la institución ha pedido que se suspenda.
Así, "siguiendo el mismo formato empleado durante la pandemia", la hermandad hará entrega de los regalos a los residentes a través del personal del centro.
