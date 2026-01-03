¿Cómo alargar la vida útil de tu ropa de esquí? Consejos para un lavado y secado correctos.

Con el avance de la temporada de nieve, muchos aficionados al esquí y al snowboard se enfrentan a una duda habitual al volver a casa: ¿cómo lavar la ropa técnica sin arruinarla? Aunque pueda parecer una tarea sencilla, un mal lavado puede reducir de forma notable la impermeabilidad y la capacidad térmica de estas prendas, diseñadas para soportar condiciones extremas.

Menos es más

La ropa de esquí debe lavarse siempre del revés, con cremalleras y velcros cerrados, utilizando detergente líquido neutro y en pequeñas cantidades. El uso de suavizante o detergentes en polvo está totalmente desaconsejado, ya que dejan residuos que obstruyen las membranas técnicas responsables de repeler el agua y permitir la transpiración.

El lavado debe hacerse en programa delicado y a baja temperatura, preferiblemente en frío o sin superar los 30 grados. Además, un aclarado extra ayuda a eliminar cualquier resto de detergente que pueda quedar adherido al tejido.

En cuanto al secado, no es necesario recurrir siempre al aire libre. Una secadora a baja temperatura, durante un corto periodo, puede incluso resultar beneficiosa, ya que el calor suave reactiva el tratamiento repelente al agua que traen de fábrica muchas prendas técnicas.

Por último, los expertos aconsejan aplicar de forma periódica un spray impermeabilizante específico para ropa de montaña, especialmente si la prenda empieza a empaparse con facilidad. Un mantenimiento adecuado no solo mejora el rendimiento en pista, sino que también alarga la vida útil de una ropa que, en la mayoría de los casos, supone una inversión considerable.