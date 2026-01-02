Descubre el método fácil y accesible para combatir las manchas de maquillaje en sábanas y prolongar su vida útil

El uso diario de maquillaje, especialmente bases líquidas y correctores, suele dejar restos visibles en sábanas y fundas de almohada. Estas manchas, de composición grasa y pigmentos intensos, resultan difíciles de eliminar si no se tratan correctamente desde el primer momento. No obstante, existe un método sencillo, económico y eficaz para combatirlas sin recurrir a productos específicos.

La recomendación principal es utilizar detergente lavavajillas líquido, conocido por su alto poder desengrasante. Antes de introducir la prenda en la lavadora, se aconseja retirar el exceso de maquillaje con un paño seco, sin frotar, para evitar que la mancha se extienda. A continuación, la zona debe humedecerse con agua tibia y tratarse con unas gotas de detergente aplicadas directamente sobre el tejido.

Tras frotar suavemente con un cepillo blando o un paño limpio, la mancha comienza a disolverse gracias a la acción del detergente sobre los aceites del maquillaje. Una vez aclarada la zona, la sábana puede lavarse con normalidad junto con el resto de la colada.

Es importante no utilizar agua caliente antes de eliminar completamente la mancha, ya que el calor puede fijar los pigmentos en la tela. Del mismo modo, se recomienda evitar la secadora hasta comprobar que el tejido ha quedado totalmente limpio. En el caso de sábanas blancas, el tratamiento puede reforzarse con una pequeña cantidad de agua oxigenada aplicada de forma localizada.