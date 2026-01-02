Aprende a eliminar los rayones superficiales del coche con este método paso a paso.

En estas fechas de constante movimiento, viajes, compras y visitas, coger el coche puede suponer un problema más que una ayuda. Calles repletas de gente, aparcamientos ocupados y cruces que no facilitan la visión de los conductores. Por eso, si has sufrido algún pequeño incidente, o no viste la columna del parking del supermercado, este truco te ayudará a limpiar esos pequeños rayones perceptibles a la vista y que tienen fácil solución.

El truco

Este método consiste en utilizar pasta de dientes blanca (no en gel), un producto presente en la mayoría de los hogares. Aplicada correctamente, puede ayudar a disimular rayones que solo afectan al barniz exterior del coche.

Para ponerlo en práctica, los expertos recomiendan lavar y secar bien la zona dañada, aplicar una pequeña cantidad de pasta de dientes sobre un paño de microfibra limpio y frotar el rayón con movimientos circulares suaves durante uno o dos minutos. Posteriormente, basta con retirar los restos con un paño húmedo y secar la superficie. El proceso puede repetirse si el resultado inicial no es suficiente.

La efectividad del truco se debe a que la pasta de dientes actúa como un abrasivo muy fino, capaz de pulir ligeramente el barniz y reducir la visibilidad de las marcas superficiales. No obstante, hay que tener en cuenta que este método solo es válido cuando el rayón no se nota al pasar la uña por encima. Si la marca es profunda y ha atravesado la capa de barniz, será necesario recurrir a pulimentos específicos o a la reparación profesional en un taller.

Aunque no sustituye a una reparación especializada, este truco se presenta como una alternativa rápida y económica para quienes buscan mejorar el aspecto de su coche y prolongar el buen estado de la pintura en daños leves.