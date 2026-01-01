¿Manchas en tus tacones de fiesta? Actúa rápido y con cuidado para evitar daños irreparables

Con la Nochevieja marcada en rojo en el calendario, los tacones de fiesta se convierten en el complemento imprescindible para despedir el año con estilo. Brillantes, sofisticados y muchas veces reservados solo para ocasiones especiales, estos zapatos suelen enfrentarse a horas de baile, roces y más de algún descuido. Y tras la celebración, llega la pregunta inevitable: ¿cómo limpiarlos sin estropearlos ni perder su acabado original?

Se recomienda empezar siempre por la limpieza básica. El primer paso es retirar el polvo y la suciedad superficial con un paño suave y seco, prestando especial atención a la punta y el talón. En modelos de charol, satén o terciopelo, conviene extremar la delicadeza y evitar cepillos duros. Dejar los tacones ventilar unas horas ayuda además a eliminar olores acumulados durante la noche.

Si aparecen manchas localizadas, la clave está en actuar con rapidez y cuidado. Antes de aplicar cualquier producto, es aconsejable hacer una prueba en una zona poco visible. Para manchas leves, un paño ligeramente humedecido con agua fría y jabón neutro suele ser suficiente, siempre aplicando toques suaves y sin frotar. En el interior, un poco de bicarbonato o un spray específico para calzado puede ayudar a neutralizar olores.

Cuando los tacones requieren una limpieza más profunda, especialmente si son de ante, satén o materiales delicados, lo más recomendable es acudir a un servicio profesional de limpieza de calzado. Así se evita dañar la estructura, el color o el acabado del zapato.

Lo que nunca conviene hacer es meterlos en la lavadora, mojarlos en exceso, usar secadora o aplicar productos agresivos. Tampoco se recomienda exponerlos a fuentes de calor para acelerar el secado. Pequeños errores que pueden arruinar unos tacones pensados para brillar en la última noche del año y acompañarte en muchas celebraciones más.