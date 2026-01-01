Errores comunes al limpiar un vestido de lentejuelas: lo que debes evitar para no dañarlo.

Con la llegada de las celebraciones más esperadas del año, el vestido de lentejuelas vuelve a ocupar un lugar privilegiado en el armario. Brillante, llamativo y pensado para ocasiones especiales, es una de esas prendas que no pasan desapercibidas. Sin embargo, tras una noche de baile, perfumes y roces inevitables, surge la pregunta clave: ¿cómo limpiarlo sin perder su brillo ni dañar las lentejuelas?

En estos casos, la precaución es esencial. El mantenimiento básico comienza por airear la prenda tras su uso, colgándola en un lugar ventilado y alejado del sol directo. Para eliminar polvo superficial, lo más recomendable es sacudirla suavemente o pasar un paño seco y limpio, evitando cepillos o rodillos que puedan engancharse en los adornos.

Cuando aparecen manchas localizadas, conviene actuar con calma. Antes de cualquier intervención, es imprescindible hacer una prueba en una zona poco visible. En el caso de manchas leves, se puede utilizar un paño humedecido en agua fría con detergente neutro, aplicando toques suaves y sin frotar. El objetivo es limpiar el tejido base sin desplazar ni despegar las lentejuelas. Después, bastará con otro paño ligeramente húmedo para retirar restos de jabón.

Si el vestido necesita una limpieza más profunda, la tintorería especializada es, de nuevo, la opción más segura, especialmente si la etiqueta indica limpieza en seco. Solo si el fabricante lo permite, el lavado en casa deberá hacerse a mano, con agua fría, sin retorcer la prenda y dejándola secar en horizontal para evitar deformaciones.

Lo que debe evitarse a toda costa es el uso de lavadora, centrifugado, secadora o productos agresivos como lejía o quitamanchas fuertes. También es un error frotar o escurrir el vestido. Pequeños descuidos que pueden apagar el brillo de una prenda diseñada para deslumbrar en una sola noche, pero durar muchas más.