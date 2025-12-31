El truco definitivo para eliminar restos de pintalabios de las copas de cristal tras las fiestas.

Tras las comidas y cenas festivas, uno de los detalles que más cuesta eliminar en la cocina son los restos de pintalabios que quedan adheridos al borde de las copas de cristal. Aunque el lavavajillas suele ser el recurso habitual, en muchos casos las marcas persisten y dejan un aspecto opaco difícil de corregir.

Para esta situación, existe un truco simple y muy efectivo que puede aplicarse antes del lavado habitual. Basta con frotar suavemente el borde de la copa con un papel de cocina humedecido en alcohol (sirve tanto alcohol sanitario como una pequeña cantidad de bebidas transparentes de alta graduación). Este paso previo ayuda a disolver la grasa del pintalabios, responsable de que el color se adhiera al cristal.

Una vez retirados los restos, la copa puede lavarse con agua caliente y lavavajillas, obteniendo un resultado mucho más limpio y transparente. El método es especialmente útil en copas finas, donde conviene evitar estropajos agresivos que puedan rayar el cristal.

Como alternativa, para pintalabios de larga duración, también se recomienda aplicar bicarbonato con unas gotas de agua, utilizando un paño suave y aclarando después con abundante agua.

Pequeños gestos como este permiten alargar la vida de la cristalería y mantenerla en perfecto estado, algo especialmente valorado tras las reuniones familiares y celebraciones en las que las copas son protagonistas.