Consigue un mantel perfecto para la cena de Nochevieja

Este es el secreto para un mantel sin arrugas

Consigue un mantel perfecto para la cena de Nochevieja.

Consigue un mantel perfecto para la cena de Nochevieja. / Pexels

Marina García

En una mesa de Nochevieja todo cuenta: la vajilla, la cristalería, la iluminación y, por supuesto, el mantel. Sin embargo, no siempre resulta fácil mantenerlo liso e impecable durante toda la velada, especialmente cuando se trata de telas grandes o delicadas que tienden a arrugarse con facilidad.

El truco sencillo y eficaz para que el mantel luzca perfecto durante la última cena del año

La clave está en plancharlo cuando aún conserva un ligero punto de humedad y colocarlo directamente sobre la mesa antes de que se seque por completo. El vapor y la tensión natural del tejido ayudan a que la tela se adapte a la superficie y mantenga un aspecto uniforme durante más tiempo.

Una vez extendido, conviene dejar el mantel colocado hasta que esté totalmente seco. De este modo, el tejido fija la forma y reduce notablemente la aparición de arrugas, incluso tras varias horas de uso. Para un acabado aún más cuidado, muchos optan por colocar debajo un muletón o una sábana fina, un detalle que aporta cuerpo, mejora la caída del mantel y refuerza la sensación de orden y elegancia en la mesa.

