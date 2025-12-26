Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 26 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 26 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 12, 22, 32, 36 y 48 y las estrellas 03 y 04.
El código del Millón ha sido el WPX39992.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Fallece Carlos Fresno Gago, gran dinamizador de la cultura y el folclore de Tábara
- Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025
- Segundo procedimiento de caducidad de una concesión hidroeléctrica en Zamora, ahora el Salto de Castro
- El refrán sobre Zamora que todo el mundo dice en España y que nació de la resistencia de la ciudad
- Zamora-Portugal: 25 años de autovía de 'débil demanda
- La celebración de la Nochebuena culmina en Benavente con una pelea y un detenido
- La nieve corta carreteras en Ávila, Burgos y Salamanca y condiciona la circulación en Zamora