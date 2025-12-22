ESPECIAL INFORMATIVO
A diario, los periódicos de Prensa Ibérica hemos publicado a lo largo de 2025 decenas de noticias. Informaciones de todo tipo: exclusivas, últimas horas, reportajes, explicativas, opiniones, análisis, entrevistas… Acumuladas, estas noticias forman una mirada y una conversación: la mirada editorial de los profesionales del periodismo de Prensa Ibérica a la realidad de una sociedad compleja, cambiante, sujeta a transformaciones veloces, y la conversación que a diario proponemos a nuestra comunidad de lectores sobre esta sociedad.
En un solo día, miles de decisiones tomadas de forma colectiva impactan en esta conversación, le dan forma. Por nuestra parte, la del periodismo, son decisiones sobre qué publicar, cuándo y cómo distribuirlo. Por parte de los lectores, vosotros decidís qué leéis y cómo lo leéis, si os interesa el texto bastante para llegar al final o con el titular tenéis suficiente, si lo compartís con vuestra comunidad en vuestras redes o lo guardáis para una lectura más reposada. Miles de decisiones de miles de personas en un día. Analizadas en un año, esta catarata de decisiones se traduce en que los 577.383 contenidos publicados por Prensa Ibérica en toda España entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 han generado estas cifras de navegadores y páginas vistas en la comunidad autónoma:
únicos
analizados
Con ayuda de la IA, la interpretación de estas cifras nos indica cómo ha sido nuestra conversación con vosotros este año, basada en datos de acciones reales: qué temas llaman más la atención, cuáles interesan más y cuáles son los principales argumentos.
Política, Sanidad
y bolsillo: los
ejes que ordenan el
interés informativo
en Castilla y León
El análisis del consumo informativo de 2025 dibuja una pauta clara en Castilla y León: los lectores priorizan los asuntos que inciden directamente en su vida cotidiana. La política que se traduce en decisiones o escándalos, la sanidad, la economía doméstica, la seguridad, el clima o la vivienda concentran la atención, junto a preocupaciones de fondo como la tensión entre el abandono y el renacimiento del mundo rural.
A partir de los datos de consumo de los lectores de Prensa Ibérica, esta radiografía permite ir más allá del titular más leído y detectar las lógicas que activan el interés informativo: qué preocupa, qué se busca cuando la rutina se altera y qué relatos ayudan a orientarse en momentos de incertidumbre.
1. La política, con prisma nacional
La política es la temática con mayor interés, impulsada por el constante flujo de casos y decisiones con impacto directo sobre la ciudadanía y está muy condicionada por el debate nacional en torno a la figura de Pedro Sánchez.
Los picos de mayo y junio coincidieron con el caso Koldo y las informaciones sobre el papel de Santos Cerdán, junto a las causas judiciales que salpican al entorno del presidente: las diligencias sobre Begoña Gómez y las citaciones a empresarios implicados. También tuvieron gran seguimiento las noticias con Castilla y León como protagonista, como la advertencia de Óscar Puente de que era “la única comunidad” que no había solicitado las ayudas al transporte del segundo semestre.
2. Sanidad: diagnósticos, alertas y búsqueda de seguridad
El interés en temas sanitarios aumenta cuando aparecen síntomas, dudas o diagnósticos que ponen rostro a la vulnerabilidad. Entre enero y mayo destacaron las noticias que vinculaban alimentación y riesgo de cáncer, o el caso del joven gallego que casi muere al beber por error agua hirviendo.
A las enfermedades físicas se suman los problemas de salud mental, con testimonios de pacientes sin respuesta asistencial, reportajes sobre la conexión entre mente e intestino y alertas sobre ansiedad y depresión en jóvenes y mayores. También han sido muy consultadas las informaciones sobre el norovirus, la bacteria Helicobacter pylori, las listas de espera o las propuestas para que quienes llevan más de 90 días de baja puedan reincorporarse de forma progresiva.
3.Economía: la utilidad como criterio
La economía se ha consumido en clave doméstica. La campaña de la renta marca el invierno con los avisos de la Agencia Tributaria sobre la declaración de viviendas en el IRPF, las advertencias en torno a determinados bizums y transferencias, y los recordatorios sobre pagos con tarjeta que activan la obligación de informar a Hacienda.
A ello se han sumado las explicaciones sobre el registro horario, las horas extra y sentencias que reconocen derechos a trabajadores con bajas prolongadas. Más allá de los trámites, ganan protagonismo las historias humanas: el sintecho del aeropuerto de Barajas que encontró empleo en Asturias, la pareja que vive en una caravana con 500 euros al mes, los proyectos que generan empleo en el comercio y la hostelería zamoranos, y las noticias sobre jubilación anticipada, pensiones y viajes del Imserso.
4. Seguridad ciudadana: entre la prevención y el horror
La seguridad ciudadana se sitúa en el centro de la agenda informativa con una mezcla de avisos útiles y sucesos impactantes. Los mensajes de la Guardia Civil sobre elementos obligatorios en el coche, cargos bancarios sospechosos o documentos que no conviene llevar en la cartera funcionan como manuales de consejos útiles.
Abril y mayo concentran casos llamativos: la explosión de gas en el centro de Zamora, el autobús con 27 escolares de Benavente que estuvo a punto de caer al pantano de Riaño, la deflagración en una mina de Cerredo o la detención de un camionero con un gran cargamento de droga. La llamada “casa de los horrores” de Oviedo, donde tres menores vivían en condiciones extremas, se ha convertido en una de las noticias más leídas del año.
5. Clima y emergencias: la vulnerabilidad del sistema
El apagón que ha dejado sin luz a España y Portugal y las lluvias que desbordaron Zamora marcan la primera mitad del año. En verano, los incendios han devuelto a Castilla y León al centro del mapa informativo a consecuencia de los fuegos que obligan a evacuar pueblos, cortar carreteras y confinar localidades en cuestión de horas.
Las informaciones sobre familias desplazadas en Sanabria, carreteras cortadas que han afectado a la campaña turística o el recuerdo del fuego en la Sierra de la Culebra han tenido un gran seguimiento. También destacan los reportajes sobre reciclaje y sobre la necesidad de estar preparados ante emergencias.
6. Movilidad: un mapa desigual
El transporte y la movilidad registran picos en enero y mayo, combinando el debate político con problemas concretos. Las declaraciones de Óscar Puente y el vídeo de la profesora de Sanabria reprochando a Abel Caballero la supresión de trenes han simbolizado el malestar por unas conexiones insuficientes.El año ha dejado noticias sobre cortes por nieve, pasajeros varados de madrugada en Benavente o desvíos que complicaron operaciones salida. La ampliación del Buscyl y las líneas gratuitas se convirtieron también en uno de los temas más consultados.
7. Vivienda: entre la tensión y la esperanza
Las okupaciones y emergencias habitacionales, como el caso del presidente de una ONG y su hija recién nacida que vivían en una urbanización ocupada en Lanzarote, dibujaron la frontera entre tener casa y sobrevivir al margen. También generaron interés las multas por alquilar pisos protegidos a turistas.
Mientras el euríbor, los desahucios y el mercado del alquiler seguían copando espacio en la sección económica, han emergido historias de oportunidad ligadas a la repoblación rural: desde la pareja holandesa que ha comprado un pueblo abandonado en Burgos hasta los municipios de Zamora que se ofrecen como destino de verano o pagan por reabrir bares y hoteles.
8. Deporte: el fútbol como motor
El deporte ha mantenido una base fiel de lectores, con el fútbol masculino como gran protagonista. El caso Rubiales genera varios picos de atención, especialmente tras la decisión judicial que limitó la intervención del abogado de Jenni Hermoso.
También han destacado las entrevistas con exjugadores preocupados por sus pensiones, los análisis de la temporada de equipos históricos y las tragedias que traspasaron lo deportivo, como las muertes del futbolista Diogo Jota en un accidente de tráfico en la A-52 y de otros jugadores retirados prematuramente.
9. Cultura: memoria y debate público
La cultura mantuvo un interés constante, con picos vinculados a premios y grandes entrevistas de alcance nacional. El reconocimiento al Dúo Dinámico y a Marisa Paredes en los Premios de Cultura se ha interpretado como retrato de la memoria colectiva, mientras que una entrevista a Nacho Duato en la que se posicionaba sobre asuntos de actualidad ha tenido gran seguimiento. Los eventos locales también consolidan su peso informativo: La Noche Blanca, el concierto gratuito de Raphael y distintos festivales realizados en Castilla y León fueron seguidos por miles de lectores.
10. Igualdad y derechos: historias con nombre propio
La igualdad y los derechos han cerrado el top diez temático, aunque actúan como hilo transversal en otras áreas. Los picos de febrero, mayo y junio coinciden con historias que ponen nombre a la exclusión: el sintecho del aeropuerto de Barajas que logró empleo, la “casa de los horrores” de Oviedo o testimonios sobre discriminación por edad o aspecto. Destacan también los contenidos sobre derechos de los animales, con protestas de veterinarios ante cambios normativos y denuncias por maltrato o abandono, junto a casos de discriminación LGTBI u originada por ideología o procedencia.
Sánchez , Trump
y la dana
(más allá de Mazón)
copan el interés
a nivel nacional
El análisis de un año de noticias muestra que la atención de los lectores se centra también en noticias sobre cáncer, apagón, vivienda, empleo, movilidad, fútbol y las guerras.
¿Cuáles han sido los argumentos que han movido la conversación social en España en 2025? Los lectores de Prensa Ibérica han creado su propio balance al decidir qué y cómo leer las informaciones.
Pedro Sánchez marca la conversación, en un contexto muy polarizado entre PSOE y PP. Su nombre aparece en titulares concretos, pero los picos informativos se desplazan hacia su entorno más cercano: las noticias sobre su mujer y su hermano, con diligencias de jueces como Peinado, investigaciones internas y recursos ante instancias superiores.
La política se mezcla con los casos judiciales y se consolida como uno de los grandes motores de lectura del año. Bajo ese paraguas se agrupan la trama Koldo–Ábalos, el papel de Santos Cerdán y las derivadas de los casos Begoña Gómez y hermano de Sánchez: el ‘sanchismo’ funciona como uno de los ejes centrales. El interés también se extiende al resto de partidos, con Vox ganando peso en pactos y bloqueos, y a nombres propios como el novio de Ayuso o el fiscal general del Estado, que se cruzan en la misma narrativa de política judicializada.
La dana de Valencia de 2024 marca un antes y un después y empuja a los lectores hacia todas las noticias de fenómenos climáticos extremos: no solo cuando hay lluvias torrenciales o inundaciones, también responsabilidades políticas, prevención y protocolos de emergencia. La pregunta “¿y si pasa aquí?” se vuelve motor de lectura y coloca el cambio climático y la transformación ecológica en el top del año, desde desbordamientos y olas de calor hasta sequías, restricciones y contaminación.
Bajo ese paraguas entran desbordamientos de ríos, alertas meteorológicas, olas de calor, episodios de sequía y contenidos sobre impacto en la vida diaria (reciclaje, restricciones, prohibiciones), sostenibilidad, contaminación y biodiversidad.
Donald Trump no aparece como un líder lejano, sino como un presidente cuyas decisiones comerciales, energéticas y de defensa tienen efectos directos en España: exportaciones, seguridad y papel en el nuevo orden mundial. Las noticias sobre su Gobierno se leen como termómetro de inestabilidad y se aterrizan en historias muy concretas, con el campo como primera línea: aranceles al vino de Rioja, aceite cordobés, queso manchego o cereza aragonesa. En paralelo, ganan peso los argumentos sobre refuerzo de la industria armamentística y de defensa y sobre el empuje a políticas populistas.
Los lectores convierten al cáncer en la palabra del año. Especialidades médicas y enfermedades mandan en la conversación y se articulan alrededor de ese término, que aparece ligado a sanidad, ciencia, igualdad, deporte e incluso clima, con grandes picos de lectura cuando hay famosos o alertas científicas. A su alrededor crece el interés por otras dolencias, síntomas confusos, diagnósticos tardíos, virus muy contagiosos, la salud mental y los problemas del sistema público y, a más distancia, del privado.
En paralelo, se detecta una fuerte curiosidad por el miedo a enfermar, por envejecer mejor y por una mayor y más saludable longevidad.
El gran apagón que dejó sin luz a España y Portugal se ha convertido en un sobresalto este 2025 que, como la dana, se lee como advertencia y atraviesa categorías tan distintas como cambio climático, transporte, economía, seguridad ciudadana o vivienda. La historia arranca como un gran susto con una crónica de caos —mapas a oscuras, trenes parados, aeropuertos colapsados, hospitales en tensión— continúa como aviso de fondo sobre lo frágil que puede ser la red eléctrica y termina con la recomendación del kit de supervivencia. Los lectores buscan qué ha pasado y dónde y, después, qué falló y hasta qué punto puede repetirse.
La vivienda aparece como una preocupación sostenida durante todo el año, con un bloque potente de lecturas que mezcla precariedad vital y disputa por el espacio urbano. Los argumentos sobre okupación y la tensión entre vecinos y turistas centran buena parte del interés, aunque son los precios del mercado de compraventa y del alquiler lo que de verdad manda en la conversación: reportajes sobre propietarios que venden en lugar de renovar, el difícil acceso a la vivienda para sectores esenciales y testimonios de familias que huyen de ciudades como Barcelona porque ya no pueden permitirse vivir en ellas.
En el relato, la vivienda también se polariza. La okupación se asocia a inseguridad, frustración vecinal y vacío legal, mientras que los desahucios movilizan más la empatía. A ello se suman noticias sobre la Sareb, grandes tenedores y pisos turísticos, que alimentan un discurso crítico sobre la falta de soluciones estructurales, junto a la gentrificación como elemento que agrava la tensión.
La economía que afecta al bolsillo —empleo, pensiones, coste de la vida e impuestos— se convierte en un eje central de la conversación. Mandan las noticias sobre trabajo y condiciones (registro horario, horas extra, reducción de jornada), con Yolanda Díaz como rostro político, y un segundo foco en impuestos y fiscalidad, con Hacienda y la Agencia Tributaria como referentes.
La atención se desplaza después al sector primario y al sector terciario. Del campo atraen las historias de agricultores, ganaderos y pescadores arruinados por cambios de ayudas, plagas, danas o vaivenes del mercado. En los servicios, el foco se pone en bares, restaurantes, comercios, hoteles y en las quejas de sus trabajadores. El interés por el turismo se divide entre el destino vacacional y de descanso y el factor de tensión en barrios y ciudades por la masificación y los pisos turísticos.
El transporte se lee con matrícula de coche. Carreteras y movilidad urbana giran alrededor del vehículo privado: atascos, sustos en autopistas, zonas de bajas emisiones, guerras de carriles bici y patinetes, restricciones al centro o cambios en bus y metro que obligan a replantear el trayecto diario. El lector quiere saber si podrá aparcar, cruzar la ciudad o si una obra le arruinará la jornada.
El tren, en cambio, ocupa un papel mucho más discreto en la lectura: las noticias sobre la alta velocidad y cercanías aparecen, pero no marcan el ritmo de la temática. Retrasos encadenados, averías, cambios de horarios o nuevas conexiones generan indignación puntual, pero no logran desbancar al coche como eje central del relato. Alrededor de ambos polos se ordenan el resto de temas: infraestructuras de transporte y movilidad, tráfico aéreo, transporte marítimo, urbanismo, movilidad urbana a pie o en bici.
El deporte se lee a través de nombres propios y del fútbol, el gran rey, al acaparar en torno a seis de cada diez páginas vistas. De Lamine Yamal irrumpiendo como estrella precoz a los últimos capítulos de Rafa Nadal y el asalto definitivo de Carlos Alcaraz. Pero también es escenario de casos que salpican a las cúpulas y uno de los más comentados es el de Rubiales y Jenni Hermoso. Y de un rosario de tragedias —jóvenes futbolistas, hijos de entrenadores, pilotos y exjugadores fallecidos— que convierten muchas noticias deportivas en relatos de duelo.
El fútbol femenino, el baloncesto, el motor y el tenis completan el ecosistema, donde mandan las historias humanas y los sobresaltos: entrevistas a veteranos como Fernando Romay, accidentes que marcan carreras y gestas individuales que se cuelan en el top de lectura. En conjunto, pesan menos las clasificaciones que los relatos que ponen cara —y escudo— a victorias, crisis y ausencias.
Las guerras y los conflictos bélicos emergen con fuerza y se leen atravesados por una preocupación de fondo: la seguridad exterior de España. Buena parte de las noticias más vistas giran en torno a Ucrania, Gaza e Irán, pero aterrizan en escenas muy concretas que activan esa sensación de riesgo: la Armada interceptando un submarino ruso frente a Baleares, aviones militares sobrevolando el espacio aéreo español, destructores con base en Rota que se despliegan en el Mediterráneo o confesiones de mercenarios españoles que han combatido en el frente. Cada movimiento de tropas, cada maniobra de la OTAN o cada aviso de Estados Unidos se interpreta no solo como geopolítica, sino como un posible cambio en el escudo que protege las fronteras españolas por mar y por aire.
Ese tablero global se completa con el foco en la población civil y en la diplomacia, especialmente en Gaza y Oriente Próximo, y con un debate creciente sobre el modelo de defensa europeo.
Opinión
Una gran madeja interconectada: así funciona la conversación pública
La conversación pública es emocional, personalizada, transversal y altamente influida por la experiencia individual, con una fuerte tendencia a la polarización
La conversación pública es una gran madeja. Miles y miles de emisores (medios, personas, bots, instituciones...) hablamos al mismo tiempo (millones de mensajes) de un amplio, pero mucho más acotado, número de temas. Cada uno de estos temas están divididos en subtemas, y la conversación se nutre de argumentos que aparecen con mayor o menor intensidad en las conversaciones. Sucede cada día. Visto acumulado a un año vista, la conversación se asemeja a una gran madeja de temas y subtemas interrelacionados entre ellos mediante argumentos de intensidad variable. La educación es un tema y un argumento en el debate migratorio. La inmigración es un gran tema de debate y al mismo tiempo un argumento en la conversación sobre gestión sanitaria. Y así con casi todo.
La complejidad de la conversación pública hoy no es solo de los temas en sí, sino que rara vez se articulan en torno a debates puros, cerrados o perfectamente delimitados. Lejos de responder a compartimentos temáticos estancos, se configuran a partir de una lógica de transversalidad en la que los asuntos se entrecruzan de forma constante. Esta red de intersecciones es el rasgo estructural que define hoy el espacio del debate público.
Un mismo acontecimiento puede activar, de manera simultánea, lecturas sociales, económicas, identitarias y políticas. Un conflicto ambiental se convierte en una discusión sobre modelo productivo; una innovación tecnológica deriva en un debate ético o educativo; una polémica cultural acaba funcionando como termómetro ideológico. La transversalidad no solo amplía los significados, sino que también incrementa la complejidad del relato, dificultando lecturas simples y favoreciendo interpretaciones múltiples, a menudo contradictorias.
Esta dinámica se ve reforzada por el movimiento constante entre escalas. La conversación oscila entre lo micro y lo macro, entre lo local y lo global. Un problema aparentemente menor puede adquirir dimensión nacional, mientras que una crisis internacional se filtra en la vida cotidiana a través de precios, servicios o expectativas económicas. Este salto permanente de escala modifica la intensidad del debate: cuanto más abstracto y global es el marco, mayor tiende a ser la polarización; cuanto más cercano y concreto, más espacio existe —al menos potencialmente— para el matiz.
Sobre este entramado actúan los acontecimientos inesperados como potentes catalizadores. Temporales, apagones, escándalos o episodios de violencia activan mecanismos automáticos de interpretación ideológica. El hecho deja de analizarse por su complejidad propia y pasa a ser leído como confirmación de posiciones previas. A esta lógica se suma el peso de la experiencia individual. La conversación se organiza cada vez más desde la percepción personal, que se erige en criterio central de interpretación. Lo vivido en primera persona adquiere una legitimidad superior a los datos o a los análisis. Las redes sociales refuerzan esta tendencia al crear entornos donde la subjetividad se presenta como una forma compartida de realidad.
Así, la conversación pública actual se define menos por los temas que aborda que por la forma en que los entrelaza. Comprender esta lógica de intersecciones resulta clave para interpretar no solo de qué se habla, sino cómo se construyen hoy los significados compartidos. En es las intersecciones entre los temas, filtrados por la experiencia propia y el filtro de la cercanía, donde los temas de conversación calan. Gestión de la inmigración, desigualdad (de renta, de género, generacional) y vivienda... son algunas de las temáticas transversales más potentes que, al interseccionar con casi todos los temas de debate, dominan la conversación. Por ejemplo: mientras el discurso oficial habla de inmigración como derechos e igualdad, en la madeja de la conversación diaria aparece a hablar de educación, sanidad, vivienda, ayudas sociales, gestión del espacio público, seguridad, etcétera. Es en las intersecciones de la madeja conversacional donde se forman las opiniones reales.
