¿Cómo lavar una bufanda de lana, seda o algodón sin estropearla? Sigue estos consejos.

Tras varias semanas de uso, la bufanda acumula polvo, restos de contaminación, sudor y olores, aunque a simple vista parezca limpia. Al estar en contacto constante con el cuello y el rostro, conviene limpiarla de forma regular para mantenerla en buen estado y alargar su vida útil. Eso sí, no todas se lavan igual: el método correcto depende siempre del tejido.

En bufandas de algodón o fibras sintéticas, el lavado suele ser sencillo. Puede hacerse a mano o en lavadora con agua fría o templada, programa delicado y detergente suave. Es preferible introducirla en una bolsa de lavado y evitar el centrifugado fuerte para que no pierda forma.

En el caso de bufandas de lana, merino o cachemir, la limpieza debe ser más cuidadosa. Lo ideal es el lavado a mano en agua fría con detergente específico para lana. La prenda se sumerge, se presiona suavemente sin frotar y se aclara con agua limpia a la misma temperatura. Para eliminar el exceso de agua, basta con presionar la bufanda entre toallas, nunca retorcerla.

Las bufandas de materiales delicados como seda o mezclas finas suelen requerir limpieza en seco, especialmente si son de colores intensos o tienen estampados. En estos casos, la tintorería es la opción más segura.

El secado es tan importante como el lavado. Siempre debe hacerse en horizontal, sobre una superficie plana, lejos de radiadores o sol directo, para evitar que el tejido se deforme o encoja. Una vez seca, un vapor suave a distancia puede ayudar a recuperar la caída natural de la prenda.

Lo que conviene evitar es usar agua caliente, centrifugados fuertes, secadora o detergentes agresivos.