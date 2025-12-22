Esta es la guía definitiva para limpiar tu abrigo de paño según el tejido.

Con la bajada de las temperaturas, el abrigo de paño vuelve a convertirse en el gran protagonista del armario. Elegante, atemporal y resistente, es una de esas prendas que año tras año nos acompaña en el día a día. Sin embargo, el uso continuado, la contaminación y las manchas inevitables terminan pasando factura a su aspecto. Y ahí surge la duda habitual: ¿cómo limpiarlo sin estropear la fibra ni deformar la prenda?

La clave está en ir de menos a más. El mantenimiento regular empieza por gestos sencillos, como el cepillado en seco con cerdas suaves para eliminar polvo y pelusas, o el uso de un rodillo adhesivo para retirar restos de cabello. Ventilar el abrigo al aire libre, siempre a la sombra, ayuda además a neutralizar olores, mientras que el vapor aplicado a distancia permite refrescar el tejido y reducir arrugas sin empaparlo.

Cuando aparecen manchas concretas, la prudencia es fundamental. Antes de aplicar cualquier producto, conviene hacer una prueba en una zona poco visible. Para las manchas leves, basta con una mezcla de agua fría y detergente neutro, aplicada con suaves toques y sin frotar. Un segundo paño ligeramente humedecido sirve para retirar los restos de jabón, y el secado debe hacerse siempre colgado, lejos de fuentes de calor.

En el caso de una limpieza más profunda, la tintorería sigue siendo la opción más segura, especialmente en abrigos de lana que indiquen “solo limpieza en seco” en la etiqueta. Si esta permite el lavado en casa, deberá hacerse con agua fría, programa delicado y detergente específico para lana, evitando el centrifugado fuerte y dejando que la prenda recupere su forma mientras se seca.

Lo que nunca se recomienda es recurrir a la lavadora con agua caliente, frotar con fuerza, usar secadora o aplicar lejía y quitamanchas agresivos. Pequeños errores que pueden arruinar una prenda pensada para durar muchos inviernos.