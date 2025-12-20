lslas Canarias: un tesoro natural y cultural que cuida su presente y su futuro

En medio del Atlántico, las Islas Canarias forman un archipiélago singular donde la naturaleza y la vida cotidiana de sus habitantes buscan un equilibrio. Casi la mitad de su superficie está protegida y, en apenas unos kilómetros, se encadenan volcanes imponentes, bosques milenarios, fondos marinos llenos de vida y cielos de extraordinaria calidad, junto a una diversidad cultural y patrimonial que se percibe en los pueblos, en las fiestas y en la manera de entender la hospitalidad.

La fragilidad de un territorio insular, con recursos limitados, hace aún más necesaria esa apuesta por la sostenibilidad. Por eso el destino refuerza su compromiso con un modelo de desarrollo más responsable, alineado con la Declaración de Glasgow sobre la Acción por el Clima en el Turismo. No se trata solo de reducir emisiones: el reto es que la actividad turística contribuya a la economía local, mejore la calidad de vida de la población y, a la vez, proteja el territorio que hace únicas a las islas.

Esa apuesta toma forma en una red de iniciativas públicas y privadas que abordan la sostenibilidad desde diferentes ángulos: hoteles que incorporan huertos propios, campos de golf que miden y optimizan su huella hídrica, iniciativas de conservación del patrimonio cultural, proyectos que favorecen la economía circular, un banco de alimentos que redistribuye excedentes, una fundación que apoya la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad o un hotel diseñado para mejorar la accesibilidad, entre otras acciones. Las iniciativas que presentamos a continuación son solo una muestra de cómo las islas avanzan, paso a paso, hacia un turismo más consciente y comprometido.

Teleférico del Teide

Un teleférico que nos acerca al sol

A casi 3.555 metros de altitud, el Teleférico del Teide se ha convertido en un símbolo de cómo es posible disfrutar de un Parque Nacional sin renunciar a la responsabilidad. Hoy, a través de una obra de ingeniería sin precedentes, realiza sus trayectos con energía 100% renovable, procedente de instalaciones solares que alimentan el sistema y evitan emisiones de CO2 en cada viaje. Además, cuenta con un plan de sostenibilidad que impulsa el transporte colectivo, el ahorro de agua, la reducción de residuos y la colaboración con proveedores locales. La experiencia se acompaña de información sobre el valor del entorno volcánico. De esta manera, el teleférico acerca al visitante al “techo de España” sin alejarlo de la conciencia ambiental.

Masdunas

Recuperando el sistema dunar de Maspalomas

Las dunas de Maspalomas son uno de los paisajes más icónicos de Gran Canaria… y también uno de los más frágiles. El proyecto Masdunas nace para restaurar este espacio protegido y recuperar la dinámica natural del sistema dunar y su biodiversidad. Para ello, se reordenan los accesos, se definen senderos y zonas de paso, se retiran especies invasoras y se trasladan volúmenes de arena desde áreas degradadas hacia las zonas donde el sistema los necesita. Todo ello se acompaña de acciones de divulgación y participación ciudadana que recuerdan que disfrutar de este “mar de dunas” implica también respetar las normas que lo mantienen vivo.

Proyecto tortugas

La tortuga boba vuelve a su hogar

En Fuerteventura, la tortuga boba, una especie en peligro de extinción, vuelve poco a poco a formar parte del paisaje marino. A través de distintos programas de cría, reintroducción y seguimiento, el proyecto trabaja para recuperar sus poblaciones y favorecer que las costas majoreras vuelvan a ser un lugar seguro para ella.

Personas voluntarias del Proyecto Tortugas, en Fuerteventura. / R

Las sueltas de ejemplares se han convertido también en momentos de sensibilización: escolares, personas voluntarias y residentes se reúnen en la playa para acompañar a las tortugas en sus primeros metros hacia el océano y aprender, al mismo tiempo, por qué la salud del mar y de las especies que lo habitan es clave para el presente y el futuro del archipiélago.

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

Los cielos más limpios de Europa

En La Palma, la sostenibilidad también se mira hacia arriba. En el Observatorio del Roque de los Muchachos, el Instituto de Astrofísica de Canarias trabaja con algunos de los telescopios más avanzados del mundo, amparado por la llamada “Ley del Cielo”, una normativa pionera que limita la contaminación lumínica y cuida la calidad del cielo nocturno. Gracias a esta protección de la noche estrellada, la isla ha desarrollado un astroturismo respetuoso, con miradores, rutas y visitas guiadas que acercan la observación del universo a residentes y visitantes. Proteger la oscuridad natural no solo favorece la investigación científica: también impulsa una actividad turística que genera empleo y pone en valor un recurso tan delicado como cualquier ecosistema de las islas.

Ecofinca Tecina

Un hotel con huerto 100% ecológico

El Hotel Jardín Tecina, en La Gomera, ha apostado por acercar la agricultura al corazón de su propuesta turística con la Ecofinca Tecina, un huerto 100% ecológico que abastece parte de su cocina. En esta finca se cultivan frutas, hortalizas y plantas aromáticas sin pesticidas ni fertilizantes químicos, mediante técnicas de agricultura ecológica y el uso de compost y otros abonos naturales, y se apuesta por un uso más eficiente del agua y del suelo. De la tierra al plato, los productos recorren muy poca distancia, lo que ayuda a reducir emisiones asociadas al transporte, refuerza el vínculo con el entorno rural y ofrece al visitante una experiencia gastronómica más coherente con el lugar que está visitando. Las visitas guiadas a la ecofinca permiten conocer este proceso y entender cómo la sostenibilidad también puede empezar en el menú.

Central Hidroeólica Gorona del Viento

La primera isla 100% sostenible

En El Hierro, la más pequeña de las islas habitadas, la transición energética forma parte del día a día. La central hidroeólica Gorona del Viento combina aerogeneradores y una central hidroeléctrica para alimentar el sistema eléctrico insular con energía renovable. Cuando hay viento, se produce electricidad y se bombea agua a un embalse en altura; cuando el viento baja, esa agua desciende y mueve las turbinas para seguir generando energía.

Molinos de viento de la Central Hidroeólica Gorona delViento, en El Hierro. / R

Este sistema ha permitido reducir de manera notable la dependencia de combustibles fósiles y, en determinados periodos, llegar a cubrir el 100% de la demanda eléctrica con fuentes renovables durante largos intervalos de tiempo. El Hierro se ha convertido en un ejemplo de cómo los territorios insulares pueden avanzar hacia un modelo energético más limpio y autosuficiente.

Club La Santa

Deporte, turismo y sostenibilidad en un mismo equipo

En la costa de Lanzarote, Club La Santa demuestra que un gran complejo deportivo también puede cuidar el entorno que lo rodea. Sus instalaciones incorporan sistemas de eficiencia energética y energías renovables, como paneles solares que aportan parte de la electricidad, energía térmica del subsuelo y mantas térmicas para mantener la temperatura de las piscinas, reduciendo así el consumo energético. A esto se suma una gestión responsable del agua y de los residuos, imprescindible en una isla con recursos limitados. Las pruebas deportivas que organiza se planifican teniendo en cuenta el entorno volcánico que las acoge, apostando por recorridos y aforos que minimicen el impacto. Así, entrenamiento, competición y vacaciones activas se combinan con una forma de entender el turismo más atenta al territorio.

Paneles solares de Club La Santa, en Lanzarote. / RAYCO CANO

Estas iniciativas son solo una pequeña muestra de todo lo que se está moviendo en las Islas Canarias en favor de la sostenibilidad. Detrás hay personas, empresas y entidades que, desde ámbitos muy distintos, trabajan por un turismo responsable que genere oportunidades económicas, mejore la vida de la población local y, al mismo tiempo, cuide el entorno que hace tan especial a estas islas. Cuando uno recorre senderos, observa el cielo nocturno o se asoma a las playas, muchas veces no ve ese trabajo, pero está ahí, sosteniendo cada paisaje.

Quien quiera profundizar en estas historias puede hacerlo en la sección “Compromiso con la sostenibilidad”, dentro de la web oficial HolaIslasCanarias.com, donde una serie de vídeos recoge los testimonios de sus protagonistas. Para quien elige las islas como destino, conocer estos proyectos es también otra forma de viajar: ponerle rostro a la palabra sostenibilidad y entender qué hay detrás de aquello que vive durante su viaje. Porque, además de sus paisajes y su patrimonio cultural, el verdadero tesoro de las Islas Canarias son también las personas que las cuidan cada día.