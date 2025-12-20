"Antes de saber caminar ya tenían acceso al ecosistema digital": cómo consume el audiovisual la Generación Alfa

Una nueva generación con necesidades específicas redefine el panorama audiovisual. Los alfas, los nacidos entre 2010 y 2025 -que ahora tienen entre 1 y 15 años-, son unas 2.100 millones de personas en todo el mundo, hijos de 'millennials' y representan un 13% de la población de Cataluña. Ya no ven la televisión tradicional, pero sí que consumen contenidos audiovisuales en otros espacios y plataformas que se adaptan más a su estilo de vida. Los alfas nacieron cuando se estrenó el último episodio de la serie 'Lost', cuando nació Instagram y cuando se comercializó el primer iPad; son la generación de los altavoces inteligentes y el 'streaming' (Netflix se consolidó en 2010). Una generación que tiene un ADN muy concreto que presenta nuevos retos y que desgranó Regina Arenas Rovira, jefa del Hub de Conocimiento de la Ciudadanía de 3Cat, en una conferencia en la Setmana del Talent del Clúster Audiovisual de Cataluña.

Uno de los rasgos de la generación alfa es el consumo autónomo de contenidos audiovisuales. Son niños que acceden a internet sin intermediarios, muchas veces a través de la voz, sin necesidad de saber leer y que han crecido rodeados de tablets, smartphones y televisiones inteligentes, lo que los convierte en nativos digitales. "Antes de saber caminar ya tenían acceso a todo este ecosistema digital", explica Arenas. Conviven con los algoritmos de manera natural y se dejan guiar por ellos en su consumo.

Sin embargo, este acceso temprano no implica necesariamente que tengan una educación digital suficiente. Por eso, como señaló Arenas, es necesario mejorar las plataformas de contenidos para hacerlas accesibles, intuitivas y, sobre todo, seguras. Un 34% de los niños ya tiene móvil propio, porcentaje que se dispara hasta el 77% entre los 12 y 14 años. Este consumo autónomo debe desarrollarse dentro de entornos protegidos y con un control parental.

En septiembre de 2025 se estrenó la película basada en la serie, titulada 'Gabby's Dollhouse: The Movie', en la que la cantante Gloria Stefan interpreta a la abuela de Gabby. / EPC

Identificación

La música ocupa un lugar importante en la vida de estos niños. Para ellos no es solamente "una fuente inagotable de entretenimiento", sino "un elemento de cohesión que no solamente pueden disfrutar solos, sino que también es socializador y un motor de autoexpresión", apunta Arenas. Algunos programas de 3Cat como 'Eufòria', 'Fa La La' y 'Beta', o éxitos como 'Ms. Rachel' y 'Cocomelon' en Netflix conectan con esta necesidad de vivir la música como experiencia compartida.

La identificación con los iguales, ver a alguien como ellos mismos, también genera una conexión mucho más fuerte para los niños en el audiovisual. Apostar por contenidos creados por alfas y para alfas fomenta un sentimiento de comunidad en el que se sienten reconocidos, felices y con ganas de formar parte de ese ecosistema. Además, las experiencias que fomentan la creatividad y la participación activa son clave, con formatos de 3Cat como 'Tik Tak Factory' y 'Manduka', o 'La casa de muñecas de Gabby' en Netflix.

Aprendizaje audiovisual

Los alfas no solamente buscan entretenimiento dentro del mundo audiovisual, sino que también se interesan por contenidos audiovisuales para aprender, principalmente a través del formato vídeo y la gamificación, a través del juego. También es una generación altamente visual, táctil y familiarizada con tecnologías como la realidad aumentada, que "obliga a repensar los contenidos educativos desde sus propios códigos", apuntó Arenas.

Según las estadísticas, el 55% de los niños quiere saber más de lo que le gusta a través de vídeos y el formato audiovisual es el que mejor conecta con ellos. Además, un 56% sabe qué es ChatGPT y un 25,3% ya lo ha utilizado para que les explique conceptos o les ayude con tareas escolares. Ejemplos de ello son, en 3Cat, el 'Info-K', unos informativos para niños, 'SuperCampus', un ecosistema de vídeos educativos, y 'Fuet', que explica la historia de Catalunya, pero también los canales de YouTube 'ChuChu TV' y 'El reino infantil'.

Experiencias presenciales

Aunque hayan crecido entre pantallas, los alfas valoran las experiencias presenciales, aquello que rompe con la rutina digital y les permite tener contacto real con el mundo tangible. El recuerdo del confinamiento ha reforzado la conciencia de que somos seres sociales que necesitamos el contacto físico y las vivencias compartidas. "Para ellos, la presencialidad no es solo una opción social, sino una necesidad emocional", aseguró Arenas.

Además, no quieren escoger entre el mundo digital y el mundo real, "quieren que sea una convivencia natural, que los dos interactúen y que estén mezclados en su día a día". De hecho, el 93% de los niños afirma que se lo pasa mejor con los amigos en persona que conectados a una pantalla. Los conciertos de 'Eufòria', las experiencias de realidad virtual del SX3 y las obras de teatro del 'Titó' demuestran que el audiovisual puede expandirse más allá de la pantalla.