Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 19 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 19 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 17, 21, 39, 43 y 44 y las estrellas 01 y 11.
El código del Millón ha sido el WWK65341.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Las viviendas municipales de la avenida de Galicia, en Zamora, serán derribadas, ¿por qué?
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Zamora tendrá la freidora industrial automática más larga de Europa
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Gran despliegue policial en La Marina, ¿qué ha ocurrido?
- Una menor, herida tras ser atropellada en Zamora a primera hora de la mañana
- Estafan 70.000 euros a una empresa zamorana con facturas falsas