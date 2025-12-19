La eficacia del vapor: la solución para eliminar la grasa y los malos olores sin productos agresivos.

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un método de limpieza poco conocido está ganando atención por su eficacia y simplicidad: el uso de vapor de agua para eliminar grasa incrustada sin necesidad de productos químicos. Esta técnica, utilizada desde hace años en entornos profesionales, puede aplicarse fácilmente en el hogar con resultados sorprendentes

Marina García

El procedimiento es sencillo. Basta con hervir agua y colocarla en un recipiente resistente al calor dentro del espacio que se desea limpiar, como un horno, un microondas o cerca de superficies con acumulación de grasa. Tras cerrar el área y dejar actuar el vapor durante unos 15 a 20 minutos, la suciedad se desprende con facilidad al pasar un paño de microfibra, sin necesidad de frotar intensamente.

La eficacia del método se explica por la acción del vapor, que rehidrata y ablanda la grasa envejecida, debilitando su adherencia a las superficies. Además de facilitar la limpieza, el proceso resulta seguro para materiales como el acero inoxidable, el vidrio y el esmalte, y contribuye a eliminar olores persistentes.

Este truco destaca también por su bajo impacto ambiental, ya que reduce el uso de desengrasantes agresivos. Especialistas en limpieza doméstica recomiendan su aplicación en cocinas, azulejos y juntas difíciles, donde la grasa suele acumularse con mayor resistencia.

Una solución simple, económica y eficaz que demuestra que, a veces, la limpieza más profunda no requiere más que agua y calor.

