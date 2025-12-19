¿Cuáles son los sindicatos que negocian con Sanidad la mejora de sus condiciones laborales?

En el sistema sanitario público trabajan 786.747 profesionales. Son datos del informe 'Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema Nacional de Salud, 2024' que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad. 212.201 son médicos y 284.232, enfermeras. A estos se suman 382.731 trabajadores de otras categorías, tanto sanitarias como no sanitarias, como personal técnico, administrativo, de gestión o de apoyo y servicios. Profesionales que estos días miran con atención al departamento que comanda Mónica García por el Estatuto Marco, el texto que regula sus condiciones laborales.

Este viernes, Sanidad y los sindicatos del Ámbito de la Negociación continuaban acercando posturas sacar adelante ese texto. La idea es que se llegue a un acuerdo antes de Navidad. De momento, siguen hablando. Pero, ¿quiénes forman parte de ese colectivo de organizaciones que llevan meses y meses de reuniones con el Ministerio?, ¿a quiénes representan?.

Los negociadores

A las reuniones a la sede del Ministerio en el madrileño Paseo del Prado han acudido SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde. SATSE es el Sindicato de enfermeras y fisioterapeutas con más de 130.000 personas afiliadas que trabajan en servicios de salud públicos y privados: en Atención Primaria, hospitales, clínicas, en el 112, en centros sociosanitarios y muchos otros espacios. A Sanidad ha acudido a negociar de la mano de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) de la que forma parte.

La FSS-CCOO (Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO) es una de las federaciones del sindicato Comisiones Obreras, que se dedica a defender los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del sector sanitario (hospitales, centros de salud, etc.) y de los sectores sociosanitarios (residencias, cuidados, etc.). Su labor incluye la negociación colectiva, la defensa jurídica y la reivindicación de mejoras en el sistema público de salud.

Sindicato gallego

En el Ámbito de Negociación con Sanidad están también UGT, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y CIG Saúde, la Federación de Sanidad de la Confederación Intersindical Galega (CIG). Todas defienden los intereses de los trabajadores del sector sanitario.

Todas las organizaciones han hecho hincapié en estos días en la gran complejidad que ha caracterizado todo el proceso de negociación a lo largo de los últimos casi tres años. De forma conjunta, señalan que siempre han buscado el diálogo y la negociación con el único objetivo de acordar una Ley que siente las bases de las mejoras y avances que requieren todas las categorías laborales del SNS, "sin discriminación ni diferencias" en alusión a las peticiones que los médicos mantienen para el colectivo, con la reclamación de un estatuto propio.

Ámbito de negociación

Y, por cierto, ¿qué significa el Ámbito de Negociación?. Lo detalla SATSE. Existen órganos paritarios creados para las negociaciones de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral. Están presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales.

Además de las mesas generales de negociación hay mesas sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número, como es el caso, precisamente, del ámbito sanitario público.