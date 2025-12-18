Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará

Cada año, a medida que se acerca el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, las predicciones se multiplican. Videntes, tarotistas, numerólogos y ahora también la inteligencia artificial lanzan sus apuestas sobre cuál será el número agraciado con el Gordo. La tradición se repite, pero en 2025 ha ocurrido algo poco habitual: varios videntes conocidos y ChatGPT han coincidido en señalar el mismo número como candidato.

Supersticiones, rituales y un número que se agota

La Lotería de Navidad mueve emociones y un sinfín de rituales. Miles de personas consultan a videntes, buscan “señales” o siguen intuiciones personales cuando eligen décimo. Aunque estadísticamente el sorteo es totalmente aleatorio, la dimensión supersticiosa de este fenómeno es cada vez mayor.

En 2024, el interés se multiplicó cuando dos de los videntes más mediáticos de España, Sandro Rey y Rappel, afirmaron por separado que sentían una “conexión especial” con la combinación 88982, a la que atribuyeron vibración positiva y energía simbólica.

Poco después, ChatGPT —consultado por varios medios y usuarios— también sugirió ese mismo número como “favorito” dentro de los patrones simbólicos que los jugadores suelen considerar.

El resultado: el 88982 se agotó casi al instante tanto en las administraciones donde estaba disponible como en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Otras predicciones para 2025

Aunque 88982 se ha convertido en el número viral del año, no es el único. Otros videntes han publicado sus pronósticos:

Maestro Joao

Asegura que la terminación 73 podría aparecer entre los premios importantes. También apunta a que los números acabados en 05 tendrían opciones al segundo premio. Para el Gordo, su apuesta completa es 35040.

David Hernando

Basado en un método numerológico asociado a la palabra “DANA”, llega a dos posibles combinaciones: 00420 o 40020 como aspirantes a llevarse el primer premio.

La variedad de predicciones confirma que la numerología y la videncia siguen siendo muy seguidas, especialmente en época pre-Navidad.

¿Coincidencia o probabilidad? Esto dice la estadística

Más allá de las intuiciones, la ciencia sigue recordando lo mismo cada año: no existe ninguna forma de predecir el Gordo.

Roberto Atanes, profesor de estadística de la Universidad CEU San Pablo, explica que:

La probabilidad de que un número salga premiado con el Gordo es del 0,001% .

. El sorteo funciona con probabilidad uniforme : todos los números tienen exactamente las mismas opciones.

: todos los números tienen exactamente las mismas opciones. Comprar el mismo número todos los años no aumenta las posibilidades, porque cada sorteo es independiente.

La única estrategia que aumenta mínimamente las probabilidades es comprar más números diferentes, lo que amplía el abanico de opciones.

En resumen, ningún vidente —ni humano ni artificial— puede prever el número ganador.

¿Y entonces, por qué buscamos predicciones?

Los psicólogos señalan que detrás de esta tendencia hay un componente emocional. En momentos de incertidumbre o estrés, es común que las personas busquen explicaciones externas, ya sea a través de videntes o herramientas tecnológicas que parecen “todo lo saben”.

La ilusión, aseguran los expertos, forma parte del ritual navideño. Y aunque la razón diga que ningún método puede adivinar el número, millones de personas siguen dejándose llevar por intuiciones, señales… o predicciones virales.