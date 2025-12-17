Errores comunes al limpiar joyas: qué productos debes evitar para no dañarlas
Si quieres que tus joyas luzcan impecables, no olvides secar bien la plata después de limpiarla para prevenir oxidaciones y evitar el uso de productos agresivos
Las cenas y comidas más importantes del año están a la vuelta de la esquina, y eso es sinónimo de sacar la artillería pesada en lo que a joyas se refiere. Basta de guardar en los cajones más profundos del armario esas sortijas de plata que escondes por su suciedad. O peor aún, ese anillo que llevas siempre y en el que el paso de los años ha hecho mella. Así que, si lo que buscas es devolverle la vida a estos accesorios, debes seguir estos consejos.
Para una limpieza superficial
En un cuenco, mezcla agua tibia con unas gotas de jabón neutro y depositas las joyas durante 10 minutos. Cuando el tiempo de espera haya pasado, frota suavemente las piezas con un cepillo de dientes de cerdas blandas. Por último, aclara (con agua limpia) y seca (con un paño de algodón o microfibra) los elementos.
Para una limpieza profunda
Para este método debes de forrar un recipiente con papel aluminio (dejando el lado más brillante hacia arriba). Una vez hecho coloca dentro las joyas junto con una cucharada de bicarbonato y agua caliente hasta cubrirlas las piezas. Deja reposar la mezcla durante 5 minutos. Por último, aclara y seca con cuidado.
Errores que se suelen cometer
- Evita pasta de dientes, lejía o productos abrasivos.
- No utilices estos métodos en joyas con perlas, ópalos, turquesas u otras piedras porosas.
- Seca siempre bien la plata para evitar nuevas oxidaciones.
