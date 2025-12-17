¿Cera y polvo en tus auriculares? Descubre cómo limpiarlos correctamente y evitar daños en el sonido.

Si eres de los que utiliza los auriculares como si de otra extremidad de tu cuerpo se tratase, este post es para ti. Seguro que has notado que es bastante común que la suciedad se acumule en la rejilla del altavoz, la parte más importante de este aparato tecnológico. Por ello, si quieres que no se te estropeen, y te duren "mínimo" otra eternidad, debes de hacer lo siguiente:

Lo que debes de saber

Antes de empezar, desconecta los cascos del dispositivo y, en el caso de ser inalámbricos, apágalos. Además, debes saber que, bajo ninguna circunstancia debes lavarlos bajo el grifo o sumergiéndolos en agua.

La parte más delicada

Es en la rejilla donde se acumulan cera y polvo, afectando al sonido. Para solucionarlo, una un cepillo de dientes suave y seco. También puedes usar un palillo de madera con cuidado, o un ligeramente humedecido con alcohol isopropílico (nunca empapado).

Para las almohadillas de silicona

Simplemente, lávalas con agua tibia y jabón neutro. A continuación, acláralas bien y déjalas secar completamente antes de volver a colocarlas.