¿Cera y polvo en tus auriculares? Descubre cómo limpiarlos correctamente y evitar daños en el sonido
La acumulación de suciedad en los auriculares, especialmente en la rejilla, afecta al sonido; por ello, es crucial limpiarlos con cuidado y siguiendo las recomendaciones dadas
Si eres de los que utiliza los auriculares como si de otra extremidad de tu cuerpo se tratase, este post es para ti. Seguro que has notado que es bastante común que la suciedad se acumule en la rejilla del altavoz, la parte más importante de este aparato tecnológico. Por ello, si quieres que no se te estropeen, y te duren "mínimo" otra eternidad, debes de hacer lo siguiente:
Lo que debes de saber
Antes de empezar, desconecta los cascos del dispositivo y, en el caso de ser inalámbricos, apágalos. Además, debes saber que, bajo ninguna circunstancia debes lavarlos bajo el grifo o sumergiéndolos en agua.
La parte más delicada
Es en la rejilla donde se acumulan cera y polvo, afectando al sonido. Para solucionarlo, una un cepillo de dientes suave y seco. También puedes usar un palillo de madera con cuidado, o un ligeramente humedecido con alcohol isopropílico (nunca empapado).
Para las almohadillas de silicona
Simplemente, lávalas con agua tibia y jabón neutro. A continuación, acláralas bien y déjalas secar completamente antes de volver a colocarlas.
- Fallece Ángel García, ex jugador del Zamora CF
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- Adiós a un amigo
- La entrada de Tragsa en antiincendios, 'un golpe para el empresariado local
- Una encina de la Raya de Aliste y Tras os Montes aspira a convertirse en el 'Árbol del 2026' en Europa