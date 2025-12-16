Carta de un lector: "Ya sé por qué los jóvenes no pueden comprarse un piso"
La comparación entre el pasado y el presente revela que, a pesar de mantener el mismo puesto de trabajo, la posibilidad de adquirir bienes esenciales se ha reducido significativamente
Rafael Soriano
Los precios y los salarios no son altos ni bajos por sí mismos, lo que define el nivel de vida de una persona es la relación entre ambos. Lo que importa es qué porcentaje de nuestros ingresos necesitamos para comprar un coche normal, tipo Seat Ibiza, ahora y hace diez años, qué porcentaje necesitamos para comprar un piso normal de 80 m2 ahora y hace diez años y qué porcentaje necesitamos para pasar unos días de vacaciones en el mismo hotel normal de tres estrellas ahora y hace diez años.
Creo que no hace falta ser economista para tener la respuesta: tengo el mismo puesto de trabajo desde hace 35 años y con este salario me compré un piso y un coche a los 25 años, pudiendo pagar las cuotas de ambos sin ayudas. Por supuesto, ahora no podría, los jóvenes de ahora no pueden.
