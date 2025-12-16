Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conoce las "caras nuevas" del PSOE de ZamoraUn pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas "único en el mundo"La escritora zamorana Victoria Pelayo gana el Premio Internacional Ciudad de CeutaRobo de cable de cobre en varios pueblos de la comarca de Los Valles
instagramlinkedin

Carta de un lector: "Ya sé por qué los jóvenes no pueden comprarse un piso"

La comparación entre el pasado y el presente revela que, a pesar de mantener el mismo puesto de trabajo, la posibilidad de adquirir bienes esenciales se ha reducido significativamente

Una joven pasa por delante de una oficina de venta de pisos.

Una joven pasa por delante de una oficina de venta de pisos. / Cedida

Rafael Soriano

Los precios y los salarios no son altos ni bajos por sí mismos, lo que define el nivel de vida de una persona es la relación entre ambos. Lo que importa es qué porcentaje de nuestros ingresos necesitamos para comprar un coche normal, tipo Seat Ibiza, ahora y hace diez años, qué porcentaje necesitamos para comprar un piso normal de 80 m2 ahora y hace diez años y qué porcentaje necesitamos para pasar unos días de vacaciones en el mismo hotel normal de tres estrellas ahora y hace diez años.

Creo que no hace falta ser economista para tener la respuesta: tengo el mismo puesto de trabajo desde hace 35 años y con este salario me compré un piso y un coche a los 25 años, pudiendo pagar las cuotas de ambos sin ayudas. Por supuesto, ahora no podría, los jóvenes de ahora no pueden.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents