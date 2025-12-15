Polémica en Madrid por el estado de salud de los renos de una cabalgata de Papá Noel: "Claramente va en contra de su naturaleza"

Animales atados con cuerdas de apenas 20 cm, estresados, asustados e, incluso, queriendo huir entre la música a todovolumen y el bullicio de los más pequeños. Colectivos ecologistas y vecinos han denunciado el preocupante estado de salud de los renos utilizados este fin de semana en la cabalgata de Papá Noel de la localidad madrileña de El Escorial. Había renos con cataratas, calvas visibles ante la pérdida de pelo, lesiones y sin astas, contradiciendo las garantías de bienestar ofrecidas por el consistorio municipal.

"¿Estos son los animales que no tenían ningún estrés según el Ayuntamiento? ", se pregunta Amanda Romero, vecina de El Escorial y activista por los derechos de los animales, a través de su cuenta de X.

El Ayuntamiento defiende que se cumplió la normativa de bienestar

El Ayuntamiento de El Escorial ha asegurado que la participación de estos renos se llevó a cabo cumpliendo "estrictamente" la normativa vigente en materia de bienestar y sanidad animal, con todas las autorizaciones administrativas necesarias y bajo supervisión veterinaria.

En un comunicado difundido tras la criticas recibidas por el estado de los animales, el Consistorio ha explicado que la caída del pelo y la pérdida de los cuernos observadas en los renos responden a procesos naturales propios de esta especie en determinadas épocas del año y no están relacionadas con situaciones de maltrato o sufrimiento.

El Ejecutivo municipal ha subrayado, además, que no promoverá ni autorizará actividades -"y menos aún aquellas dirigidas a familias y niños"- en las que no estén garantizados los valores de respeto, cuidado y protección de los animales.

"En contra de sus necesidades"

"Los renos ahora mismo no están mudando el pelo, de hecho todos tenían el pelaje normal y solo uno mostraba calvas, callos y heridas en la piel, además de cataratas en los ojos y debilidad de las patas traseras, lo que le impedía caminar con normalidad. Era evidente que ese animal no estaba en condiciones de participar en un desfile", he respondido a este diario la autora del vídeo, que además fue concejal del Ayuntamiento de Madrid

"Una hora antes del evento los renos estaban dentro de la carpa (donde hace mucho más calor y estos animales son muy sensibles a la temperatura). Y estaban atados de los cuernos a vallas y al escenario, con cuerdas de apenas 20 centímetros con las que no podían ni moverse, mostrando señales evidentes de incomodidad, intentando huir y mordiendo las cuerdas por estrés", ha abundado.

"Los renos son animales que en su hábitat estarían ahora mismo a -20 grados, muy sensibles a la luz, ya que en esta época del año pasarían la mayor parte del día en penumbra, alimentándose de líquenes, abedules y sauces en zonas remotas y muy tranquilas con sus manadas. Exponerlos a las luces navideñas, el ruido, la gente, la música, vestirlos, adornarlos con cascabeles, atarlos de los cuernos… Claramente va en contra de su naturaleza y de cualquier noción de respeto hacia sus necesidades biológicas y etológicas", ha concluído.