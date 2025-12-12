Mónica García reprocha al PP que quiera retirar el Estatuto Marco y preguntará a los sindicatos si están de acuerdo

El Estatuto Marco, la ley que establece las condiciones laborales para todo el personal que trabaja en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud (SNS), marca el final del año en materia sanitaria. El mismo día en el que finaliza la huelga de cuatro días convocada por los médicos para mostrar su rechazo al texto, el PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su retirada. Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que se ha aprobado el Calendario de Vacunación 2026 y el acuerdo por el que se aprueba el modelo de plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil.

"Nos han pedido que nos quedemos con el estatuto del 2003 y retiremos las mejoras que hemos pactado durante dos años. Todo aquello que se ha mantenido durante 22 años, el maltrato y la precariedad, el PP nos ha dicho que se mantenga", se ha lamentado la ministra. El lunes próximo se celebrará una reunión con los sindicatos del ámbito de negociación (CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), ha informado, y les preguntará si esa propuesta de retirada de los consejeros populares tiene o no su aval. Si están de acuerdo.

En el cajón

"Voy a seguir defendiendo que necesitamos un Estatuto Marco nuevo. Sería una pena que lo dejáramos donde se quedó en el 2003. Nos hemos remangado y lo hemos sacado del cajón. Es una pérdida de oportunidad que lo metamos y por eso vamos a pedir el aval de los sindicatos", ha insistido.

En cuanto a los puntos clave que el Comité de Huelga de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) volverá a negociar con el ministerio el próximo 17 de diciembre, tras cuatro días de huelga, García ha dicho que todo lo que tiene que ver con las competencias de Sanidad se han trasladado al texto. Sobre el estatuto propio que reclaman los médicos y que les ha llevado a la huelga en toda España durante cuatro días, la ministra ha vuelto a decir que supondría que las mejoras de las condiciones laborales se apliquen solo a un colectivo. "Se tienen que aplicar a todos los profesionales. No queremos fragmentar el sistema", ha señalado.

Rechazo del PP

"Volvemos a exigir a Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad, retire el texto del Ministerio de Sanidad y arregle el caos que ha generado su ministra", ha señalado esta mañana la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez. Asimismo, los populares presentarán mociones en la misma dirección en ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España.

El PP solicita al Gobierno que convoque el Foro Marco para el Diálogo Social con el objetivo de abordar una nueva propuesta de renovación del Estatuto Marco que sí busque un "consenso real" tanto con profesionales sanitarios como con comunidades autónomas, que cuente con las memorias técnicas, jurídicas y económicas necesarias para fundamentar cualquier modificación en la norma, y que garantice una "financiación realista y adecuada para asegurar una aplicación efectiva y tangible de todo lo dispuesto" en el futuro Estatuto Marco.

Expectativa de los sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señalaba este viernes que mantiene la expectativa de que el encuentro previsto con el Ministerio de Sanidad el próximo lunes permita reactivar y desbloquear la negociación del Estatuto Marco, al tiempo que subraya que siguen sobre la mesa cuestiones "muy importantes", entre ellas la clasificación profesional con sus retribuciones adecuadas, el acceso a la jubilación anticipada y parcial, así como la mejora real de la conciliación de la vida familiar y laboral.

CSIF, que asistirá a la cita como integrante de los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), recuerda que, de forma coordinada con el resto de organizaciones, continuará impulsando las medidas de presión que considere necesarias.