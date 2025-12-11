Depredadores en TikTok: una investigación destapa el negocio pedófilo de usar IA para generar imágenes sexuales de menores de edad

TikTok se ha convertido en una mina para los pedófilos. Una investigación de Maldita.es ha destapado hasta 40 cuentas en español con más de 1,5 millones de seguidores que se dedican a compartir vídeos e imágenes generadas con inteligencia artificial de niñas y adolescentes sexualizadas, así como a robar contenido creado por menores de edad reales para distribuirlo por internet en canales de pornografía y explotación infantil.

Niñas en bikini, con uniforme de colegiala o con ropa ajustada que marca sus genitales, sus pezones y sus piernas. Estas son algunas de las imágenes sintéticas sexualizadas que circulan por TikTok. Muchas de ellas han sido creadas con herramientas de IA como Sora, de OpenAI (creadora de ChatGPT) o TikTok AI Alive, una función que permite "transformar fotos estáticas en vídeos dinámicos e inmersivos". Aun así, la mayoría no tienen marcas de agua que permitan a los usuarios detectar que se trata de IA.

Detrás, hay cuentas que han logrado construir una comunidad en torno a ese contenido. Los 20 perfiles analizados (aunque hay más) acumulan más de 553.000 seguidores y más de 5,7 millones de 'me gusta'. La mayoría de vídeos se llenan de comentarios más o menos explícitos de los usuarios, en su mayoría hombres adultos. "Hasta el fondo", pide uno. "Hay que darles lo que piden", apunta otro.

Algunos de los comentarios de pedófilos que reciben los vídeos de niñas en TikTok. / maldita.es

"Los vídeos de tu hija bailando también son parte de ese material", reza el informe. De hecho, Maldita.es también ha dado con otras 20 cuentas que se dedican a republicar y recopilar vídeos de niñas y adolescentes reales en los que aparecen bailando, cantando, hablando o mostrando su rutina. Lo que para ellas es normal, a ojos de un pedófilo cobra otro significado diametralmente opuesto. A efectos prácticos, esas cuentas sirven para hacer llegar ese contenido legítimo a una comunidad de potenciales pederastas que llenan los vídeos de comentarios del tipo "ufff, quiero una pa mi así".

Un oscuro negocio (también para TikTok)

Esa problemática realidad es también un oscuro negocio. Las cuentas detectadas se lucran vendiendo esas imágenes sexualizadas creadas con IA generativa. Lo hacen a través del sistema de suscripción de TikTok, por el que la plataforma propiedad de ByteDance se queda con una parte de las ganancias, hasta el 50% en algunos casos. Para acceder a ese contenido oculto, los usuarios deben pagar una cuota mensual cuyo precio oscila entre los 3,49 y los 115,99 euros.

Sin embargo, las cuentas también ganan dinero fuera de TikTok. Y es que algunas de ellas dirigen a los usuarios a páginas web externas y otras plataformas como Telegram en las que comercializan con ese material de explotación sexual de menores. Las cuentas que hacen caja con ello aprovechan la sección de comentarios de los vídeos de niñas reales para promocionar su negocio y tratar de atraer a otros pedófilos. Maldita.es ha identificado 12 cuentas de Telegram que venden materia ilegal y en siete ocasiones recabaron pruebas de que tienen pornografía infantil, algo que ya han denunciado ante la Policía Nacional.

Imágenes de niñas sexualizadas generadas con IA y compartidas en TikTok. / maldita.es.

¿Qué hace TikTok?

Sobre el papel, las normas de TikTok prohíben las "cuentas centradas en imágenes de IA de jóvenes con atuendos para adultos, o poses o expresiones faciales sexualizadas". Maldita.es denunció hasta 15 de ellas a través de los canales de la plataforma. Sin embargo, 72 horas después las cuentas denunciadas seguían disponibles al considerar que no infringían sus políticas. De esta manera, TikTok podría incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA), la normativa europea que obliga a las plataformas a evaluar si suponen riesgos para los menores.

Además, la investigación recalca que el algoritmo de TikTok podría estar amplificando este tipo de contenido al recomendarlo tanto en la pestaña de 'para ti' como en el buscador de la plataforma. Eso, advierten, puede sumergir a los usuarios en un bucle de vídeos sexualizados que los ponen "sólo a un clic de distancia de pornografía infantil".