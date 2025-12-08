Quiénes son los expertos designados para estudiar el brote de peste porcina

La Generalitat ha anunciado este lunes el despliegue del comité de expertos para investigar el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña y esclarecer, entre otras hipótesis, si el virus que ahora mismo se ha detectado en jabalís de Collserola es fruto de una fuga de un labarotorio. Según ha explicado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, el equipo estará formado por seis científicos expertos en virología, salud animal y protocolos de bioseguridad y un coordinador encargado de organizar toda la logística de la investigación. Estos siete especialistas se reunirán a diario "hasta que haya una conclusión clara de lo que puede haber ocurrido", ha afirmado Ordeig.

En la lista de nombres anunciados para formar parte de este comité hay al menos tres científicos vinculados al IRTA-CReSA, uno de los centros de referencia en estudio del virus y, a su vez, uno de los laboratorios que será auditado por la Generalitat para estudiar la hipótesis de la fuga del patógeno, ya que en sus instalaciones se trabaja tanto con virus como con animales infectados y, además, sus laboratorios se encuentran muy cerca de la 'zona cero' donde se encontraron los primeros animales afectados por el brote.

Estos son los perfiles de los miembros del comité de expertos para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña.

El ingeniero agrónomo Josep Usall i Rodié, quien desde 2018 ejerce como director general del IRTA, ha sido designado como director logístico del comité de expertos en peste porcina en Cataluña. Según se ha anunciado, será el encargado de coordinar la labor del comité y de organizar las reuniones diarias del equipo, aunque técnicamente no formará parte de él. Su trabajo, más allá de dirigir el centro de investigación, que destaca como uno de los más importantes de Europa en salud animal, se centra en el estudio de estrategias de control de enfermedades postcosecha en frutas, patógenos alimentarios y hortalizas frescas, con más de 160 artículos científicos, 18 capítulos de libros y 37 proyectos de investigación.

La dirección científica del comité estará en manos de la investigadora Laura Pérez, jefa del área de animal y seguridad biológica del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), la entidad que ha liderado el primer análisis genético del brote y que, por primera vez, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el virus se haya podido escapar de un laboratorio ya que, según demuestran sus análisis, se trata de una cepa distinta a la que está corriendo por el resto de Europa. Pérez destaca como una de las mayores expertas europeas en el estudio de patógenos como la peste porcina africana. También es especialista en la supervisión de protocolos de bioseguridad en laboratorios de alto nivel.

Entre los miembros del comité destaca el nombre del virólogo catalán Xavier Abad, experto en microbiología y bioseguridad, y quien desde hace más de 10 años ejerce como jefe de la Unidad de Biocontención y Laboratorios de máxima seguridad del IRTA-CReSA como, por ejemplo, los espacios encargados de trabajar con virus de la peste porcina africana. Durante la pandemia de covid-19 también fue quien supervisó los primeros estudios del virus que se realizaron en Cataluña.

El grupo de expertos también contará con la voz de la investigadora experta en medicina veterinaria Diana Ramírez, quien trabaja como responsable de la Plataforma de Infraestructuras de Producción Animal en el IRTA y ejerce de presidenta del Comité Ético de Experimentación Animal de la entidad. Esta investigadora cuenta con más de 20 años de experiencia gestionando laboratorios de seguridad encargados, entre otros, del estudio de fármacos humanos y veterinarios.

El grupo contará con Gorka Aduriz Rekalde, jefe del Área de Sanidad Animal del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER-BRTA), un investigador especializado en bioseguridad, diagnóstico de laboratorio y epidemiología de enfermedades animales como paratuberculosis ovina o la peste porcina africana. Este científico también se ha especializado en medidas de bioseguridad en laboratorios que trabajan con patógenos potencialmente infecciosos as´como en vigilancia de fauna silvestre.

Otro de los nombres seleccionados es el de Gonzalo Pascual Álvarez, director Técnico y Jefe del Área de Animal y Seguridad Biológica en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con doctorado en ciencias veterinarias y especialización en bioseguridad. Este investigador trabaja en el centro madrileño gestionando seguridad en investigaciones con patógenos animales y, además, imparte cursos a otros profesionales del sector sobre medidas de contención biológica zoosanitaria.

El único especialista seleccionado desde una entidad europea es Massimo Palmarini, virólogo veterinario italiano y director del Departamento de Viroscience en el Erasmus Medical Centre (Erasmus MC) de Rotterdam, Países Bajos. Se trata de un científico con una amplia trayectoria académica que ha trabajado en centros tan prestigiosos como las universidades de Edinburgo, California y Glasgow, donde ha investigado en cuestiones como la patogénesis viral y la transmisión de virus entre especies.