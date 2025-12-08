Iruña de Oca
Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente
EP
BILBAO
Un terremoto de magnitud cuatro, con epicentro en Iruña de Oca /Nanclares (Álava), se ha registrado a las 00.10 horas de este lunes y se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio, sin que consten daños a personas ni bienes, según ha informado el departamento de Seguridad.
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles.
SOS Deiak ha pedido, tras el terremoto, tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.
- Ni hacen ni dejan hacer': la prohibición de limpiar arroyos y regatos lleva a los vecinos de varios pueblos a manifestarse
- DIRECTO | Zamora CF - Real Madrid Castilla: sigue el partido con nosotros
- Aldama regresa al Ruta de la Plata: 'Me arrepiento todos los días de haber vendido el Zamora CF
- Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- Avances en el proyecto de la nueva estación de autobuses de Zamora: el Ayuntamiento cede en pleno el uso de las instalaciones
- El belén de croché más grande del mundo está en este pueblo zamorano
- La 'sorprendente vitalidad' de don Abelardo, medalla al mérito ciudadano