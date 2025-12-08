El recorrido que aún queda a la causa de la dana: casi 70 testigos pendientes, decenas de familiares y las pesquisas a Mazón

La causa de la dana ha cumplido trece meses de instrucción. Un total de 21 juzgados de 13 partidos judiciales abrieron diligencias el mismo día 29 o a partir del 30 de octubre de 2024 por la desaparición de personas o la aparición de los primeros cuerpos. Una instrucción que cogió velocidad de crucero y un ritmo trepidante desde febrero, cuando la investigación se centralizó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que ahora se denomina Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Una causa que ya investiga la muerte de 230 personas como homicidios imprudentes y tiene otros nueve fallecimientos, posteriores al día de la dana, en estudio, a petición de las familias.

Prórroga de la instrucción hasta abril

A pesar del intenso trabajo aún queda mucho camino judicial por recorrer. La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acordó el 17 de septiembre prorrogar seis meses la instrucción de la causa, que comenzaron a contar a desde el 30 de octubre y finalizarán en abril. Aunque las prórrogas judiciales, ampliadas de seis en seis meses, no están limitadas. Una instrucción puede extenderse el tiempo que se considere necesario por el magistrado instructor.

Casi 70 testigos pendientes

Y aún queda un largo camino por recorrer. Están pendientes de citación casi 70 testigos y peritos, cuya comparecencia se ha acordado, aunque aún no tienen fecha de comparecencia agendada. Tambíén suponen un goteo incesante ante el juzgado los familiares de las 230 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre. Hay otros nueve fallecimientos posteriores al 29 de octubre que están en estudio, a petición de las familias, para confirmar que el fallecimiento se debió a las barrancadas o riadas que afectaron a seis comarcas valencianas.

Comparecencias de familiares de los fallecidos

Es la parte menos visible de la causa de la dana, por respeto a las víctimas, pero el equipo de la jueza de la dana del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, compuesto por la letrada de la administración de justicia, una gestora, dos auxilios judiciales y dos tramitadoras, tomarán declaración a un número de familiares directos o testigos de los fallecimientos que podrán rondar el millar de personas. El juzgado mantiene abiertas, actualmente, unas 400 piezas separadas por los 230 fallecidos a las que se suman las de los familiares directos y los lesionados o testigos de los fallecimientos. Hasta octubre, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza de la dana había tomado declaración a 350 testigos, en su gran mayoría familiares de las 230 personas fallecidas.

Testigos con fecha de declaración hasta enero

Respecto a los casi 70 testigos relacionados con la emergencias, 68 según ha contabilizado Levante-EMV salvo error u omisión, hay trece ya señalados hasta el próximo 22 de enero. En los últimos compases de 2025 y las primeras semanas de 2026 están citados a declarar el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que ya declaró el pasado 4 de diciembre, pero que aún tiene que responder a 14 abogados: 12 de la acusación y dos de las defensas de los dos únicos investigados, por ahora. La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos mandos únicos de la emergencia durante el 29 de octubre de 2024.

El núcleo duro de Carlos Mazón

También dos miembros del nucleo duro del expresidente de la Generalitat: Pilar Montes Torregrosa, directora general de la Secretaría del Gabinete del President, subordinada del secretario autonómico José Manuel Cuenca, que comparece el próximo 10 de diciembre, justo después de que Salomé Pradas hiciera públicos los mensajes que revelan que su superior sí influyó, o lo intentó, en la redacción del mensaje Es Alert de las 20.11 horas, que la jueza de la dana considera "tardío y erróneo". Aunque Cuenca negó en el Congreso de los Diputados tener competencias o haber influido en la redacción. También está citado el 22 de enero Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, ahora en la Conselleria de Hacienda, que deberá comparecer el 22 de enero. La jueza de la dana lo ha citado porque la entonces consellera Salomé Pradas recurrió a él en las dos ocasiones en que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón le colgó el teléfono cuando la consellera intentó localizarlo (a las 19.10 y 19.36 horas), según aseguró la magistrada de la dana en el auto en el que citaba a declarar al núcleo duro del exjfe del Consell.

Sí están citados, pero siguen sin fecha, el chófer y los escoltas de Carlos Mazón que trabajaron con él el 29 de octubre de 2024. Y el director general de Comunicación de la Generalitat con Carlos Mazón, Francisco González. Son indicios que se recogen y afectan directamente al ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que al mantener su condición de diputado en las Corts Valencianes no puede ser investigado por el juzgado de Catarroja. Sólo en el caso de recabar indicios lo suficientemente contundentes contra el expresident, la jueza Nuria Ruiz Tobarra podría elevar al TSJCV una exposición razonada para solicitar la imputación de Mazón, en relación con los 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

Dos días de declaración para Basset

Un testigo que tiene reservadas dos días de declaración es José Miguel Basset, el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, a quien Salomé Pradas identifica como la voz crítica que consideraba inadecuado el envío del es Alert que se envió a las 20.11 horas por si provocaba un efecto estampida. Y que también debe aclarar la polémica retirada de los bomberos forestales de la vigilancia del barranco del Poyo, una polémica decisión que nadie asume.

Vicepresidenta y cargos de Emergencias

También están pendientes de fecha para declarar la vicepresidenta y exconsellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en relación con los 37 fallecidos usuarios de la teleasistencia que murieron el 29 de octubre; el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratillas; el director de la Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de Emergencias), Raúl Quiles; la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís. La jefa de gabinete de Salomé Pradas declarará el 19 de diciembre y el jefe de prensa de Salomé Pradas, aún sigue sin fecha adjudicada.

Alcaldesas y alcaldes además de trabajadores de Ilunion y la CHJ

En esta situación se encuentran un total de 25 alcaldes y alcaldesas, y dos ex regidoras, de los principales municipios afectados por la dana del 29 de octubre. Por los juzgados de Catarroja deberán desfilar los y las representantes municipales de municipios como València, Catarroja, Picanya, Paiporta, Cheste, Chiva, Utiel, Requena, Algemesí, l'Alcúdia, Riba-roja. Además de trabajadores de Ilunion, la empresa gestora del teléfono de Emergencias 112, o cargos intermedios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros.