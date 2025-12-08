Los cazadores reclaman un cambio en el discurso político: "Para mucha gente somos asesinos"

Incluso estos días, en plena emergencia por el brote de peste porcina africana declarado en Collserola, y cuando está claro que la sobrepoblación es una de las principales causas de la situación, los dirigentes políticos son extremadamente cuidadosos con el lenguaje. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dio diversos rodeos antes de decir que había que “eliminar” a los jabalís dentro de la zona afectada. Enseguida añadió: “Se debe hacer con respeto, con procedimientos reglados y no se puede hacer de cualquier forma”.

Los colectivos de cazadores denuncian, y las escasas encuestas al respecto corroboran, que la caza tiene mala fama, y que el creciente aprecio de los españoles por los animales repercute en una caída en picado de la consideración de la actividad cinegética. El sondeo más reciente al respecto es la ‘Percepciones de la naturaleza y los animales’ de la Fundación BBVA, de febrero de este año. El 80% de los 2.000 encuestados está en contra de que se mate animales en la caza deportiva. En una escala del 0 a 10, donde 0 indica “totalmente inaceptable” y 10 “totalmente aceptable”, esta actividad recibe una nota de 1,6.

Por debajo de las corridas de toros

La consideración de la caza está, por ejemplo, por debajo de la que tienen las corridas de toros, con un 1,8. “Para mucha gente somos unos asesinos”, resume, sin eufemismos, Carla Fernández. Ella es una excepción en múltiples sentidos: es una mujer cazadora que se mueve en un ambiente abrumadoramente masculino; tiene 27 años, cuando el envejecimiento es una de las principales lacras del colectivo; y practica y defiende una actividad que, según las encuestas, no tiene una gran aceptación social.

Eduard Melero, miembro de la junta directiva de la Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat), le da la razón, y añade que “la desconexión progresiva entre el mundo urbano y el mundo rural” también incide en esa percepción negativa de la caza. “En las escuelas, que son la cuna de la cultura de un país, los niños nunca han tenido noticias positivas de la figura del cazador y su función en el equilibrio de la biodiversidad. Al contrario, y sobre todo en las zonas más urbanas, el cazador siempre ha sido el malo de la película”, asegura.

En ese sentido, la encuesta del BBVA ofrece un dato que puede sorprender: el rango de edad en el que la caza está más aceptada es el inferior. Los jóvenes de entre 18 y 24 años valoran en grado superior a todos los demás (aunque sigue, con un 1,8, muy lejos del aprobado), la actividad cinegética. Carla Fernández es un ejemplo de que esta actividad tiene capacidad de captar nuevos practicantes: “Nadie de mi familia caza. Yo empecé por mi expareja, que es del mundo de la ‘pagesia’, y entendí el daño que un animal salvaje puede llegar a hacer si no lo controlamos, porque lo destrozan todo. Y en las batidas hay bastantes jóvenes, y también mucha gente mayor. Lo que está casi vacío es el rango de edad entre los 35 y los 45”.

Los dos cazadores están rotundamente de acuerdo con la opinión dominante en el colectivo de que los partidos “de extrema izquierda” y su defensa de las teorías animalistas ha “demonizado el sector” y ha perjudicado la imagen de los cazadores. “Está claro que las políticas de extrema izquierda siempre han sido políticas anticaza y las han llevado como bandera”, afirma Melero. También dice que le gustaría que esa percepción cambiase, pero que no es fácil: “Desde Agrupcat, desde hace muchos años nos hemos reunido con todos los grupos del Parlament, y a todos les hacemos el mismo discurso de que necesitamos que se nos reconozca nuestra función social, se limpie nuestra imagen y se nos ponga en valor. A puerta cerrada todo son piropos, pero una vez que gobiernan no cambia nada”.

La caza como algo "prehistórico"

La Generalitat no solo reconoce, sino que subraya la importancia de la caza en momentos como el actual. "Es clave y siempre lo ha sido. Los jabalís no tienen depredadores", dice Chema López, subdirector general de Caza y Pesca del Govern, que también coincide con Melero en que la distancia creciente entre el mundo urbano y el mundo rural genera incomprensión: "La sociedad catalana, mucho más urbanita que rural, tiene esta visión de la caza como algo prehistórico, no se entiende". Los políticos, sobre todo de los partidos de izquierda, cuyos votantes son según las encuestas los más reticentes a la caza, pueden haberse visto condicionados por esa circunstancia.

La derecha aprovecha los recelos de sus rivales políticos para erigirse en abanderados del colectivo. En los programas electorales de las últimas elecciones generales, Vox se mostraba abiertamente partidario de la protección y la promoción de la caza, el PP daba también apoyo explícito al sector y el PSOE mencionaba la caza dentro del “sector rural” y reconocía su papel dentro de su “sostenibilidad”. En los partidos más a la izquierda, ninguna mención específica.

También Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, ha hablado de la caza en el Parlament. El pasado febrero, durante el debate que sirvió para aprobar la moción sobre “el impacto de la fauna cinegética y las acciones previstas para hacerle frente”, la diputada ultraderechista hizo duros reproches a los partidos mayoritarios: “Les debo felicitar porque hacer una moción sobre el control de la fauna cinegética y no nombrar ni una sola vez a los cazadores en el texto inicial tiene mérito. ¿Les incomoda el tema? ¿Les parece impopular?”.

Pese a que el Govern sí ha hablado explícitamente de “un aumento de las batidas urgente y continuado” una vez se ha declarado el brote de peste porcina africana –lo dijo el jueves el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig-, la derecha lleva una clara delantera en las simpatías del colectivo, que acusa al centroizquierda de ponerse de perfil. El PP también subraya su apoyo histórico a los cazadores frente al “fanatismo climático” que, denuncia, ha torpedeado hasta ahora la caza de jabalís. “Los gobiernos que ha habido en Catalunya han creado esta idea de que los cazadores son un sector que mata a los animales de manera indiscriminada. Y nada más lejos de la realidad: los cazadores son un elemento esencial para evitar situaciones como la actual”, sostiene la diputada popular en el Parlament Eva García.

Ecologismo y viraje político

Desde las asociaciones ecologistas y de defensa de los animales, la visión es radicalmente distinta. “Los cazadores tienen demasiada buena imagen. Si se sienten estigmatizados quizás es porque la población ha adquirido una conciencia ecológica y está en contra de matar animales”, afirma Laia Serra, coordinadora técnica de Ecologistes en Acció. Su grupo entiende una intervención “puntual” por el brote en Collserola, pero insiste en cambiar de lugar el foco: “Necesitamos tanto a la ‘pagesia’ como a la biodiversidad. Pero ahora no se está defendiendo a la ‘pagesia’, sino a grandes poderes económicos que tienen una industria sobredimensionada, que evidentemente ocupa a muchas personas, pero miremos en qué condiciones”.

Pero desde la Generalitat aseguran que ya se está produciendo un viraje hacia tratar de entender más las necesidades de unos sectores que se sienten abandonados. "El viraje ya hace tiempo que se está intuyendo en casi todos los partidos. Las zonas rurales necesitan de la caza, y está habiendo un cambio. El Govern actual lleva un año y pico, pero los anteriores ya lo veían", concluye Chema López.