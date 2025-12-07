Lloverá "locamente": el curioso aviso de AEMET que se ha vuelto viral en redes
Un error que está dando mucho que hablar
"La llegada de frentes provocará lluvias en la mitad oeste peninsular a partir del martes o miércoles. Locamente serán fuertes y persistentes". Este aviso de AEMET en la red social X anunciando lluvias en parte del país está dando mucho que hablar, y no porque se trate de un temporal catastrófico, sino por la errata del mensaje.
Aunque se trata de un inocente error, en el que el community manager de AEMET ha escrito "locamente" cuando quería poner "localmente", los internautas no han dejado pasar la ocasión para hacer humor:
A muchos eso de "locamente" les suena al mítico tema de Las Grecas, "te estoy amando locamente".
Más allá de bromas, el temporal de lluvia puede afectar a la provincia de Zamora, ya que la borrasca descargará principalmente en la mitad oeste de la península ibérica.
