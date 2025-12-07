España sufrió decenas de ciberataques prorrusos en los días del intento contra la web del TIB

El pasado 29 de noviembre, la organización de hackers prorrusos NoName057(16) informaba en sus redes de que había lanzado un ciberataque contra el “transporte público de Mallorca”. Pero tanto antes como después de ese día los ciberdelincuentes comunicaron otras decenas de ataques contra organismos públicos, empresas e infraestructuras españolas, según se desprende del análisis de sus comunicaciones.

El día anterior, 28 de noviembre, un perfil especializado en ciberseguridad (Hackmanac) reportaba que en sólo 24 horas el grupo había atacado 19 objetivos españoles: Cacesa, S2Grupo, Autoridad Portuaria de Cartagena, Puerto de Las Palmas, Canal de Isabel II, Mumken, Ayuntamiento de Toledo, Concello de Santiago de Compostela, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Diputación de Lleida, Metro Bilbao, Innovasur, Ayuntamiento de Bilbao, Ciberso, Axians Spain, AuthUSB, Advens, Jtsec Beyond IT Security y Teldat.

Entre el 24 y el 28 de noviembre, según el recuento de este mismo perfil, la cifra de objetivos ascendió a 50. La propia organización de hackers fue informando diariamente de estos ataques, en los que acusaba a España de “rusofobia” por alinearse con la postura de la Unión Europea y la OTAN en contra de la guerra iniciada por el régimen de Vladímir Putin en Ucrania.

El 27 de noviembre, el grupo destacaba en su perfil de X que algunos de sus miembros habían conseguido acceder al sistema de control de instalaciones de cámaras frigoríficas industriales en un punto no especificado de España, una afirmación que no ha sido verificada de manera independiente.

En sus comunicaciones, NoName057(16) hace referencia a la operación policial europea que, el pasado verano, asestó un duro golpe al colectivo. Aquella actuación supuso el cierre de sistemas informáticos que empleaban para sus ataques y la emisión de órdenes de detención contra sus principales líderes, residentes en la Federación Rusa.

Una docena de países de la UE participaron en la operación, incluida España. Los ciberdelincuentes aseguran que algunos de sus ataques contra objetivos españoles serían una respuesta a esta intervención.

Francia y Ucrania

Tras un pico de ataques contra empresas e instituciones españolas a finales de noviembre, a partir de diciembre el foco del grupo parece haberse desplazado hacia Francia, uno de los países que lidera la respuesta europea frente a la invasión rusa.

En los últimos días abundan sus publicaciones en las que reivindican ataques contra webs de transporte y organismos públicos franceses, como los metros de Rennes y Niza, o administraciones locales de Saône-et-Loire, entre otros.

En cualquier caso, según el análisis de sus últimas comunicaciones, la actividad prioritaria del grupo sigue centrada en Ucrania. NoName057(16) continúa reivindicando decenas de ciberataques contra instalaciones y organismos estatales ucranianos.

Ataques DDoS

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) recuerda que NoName057(16) ha manifestado su apoyo al régimen de Putin desde el inicio de la guerra de agresión contra Ucrania.

“Desde entonces, ha ejecutado múltiples ataques DDoS contra infraestructura crítica durante eventos políticos de alto nivel”, señala en un informe este organismo europeo, que explica cómo durante este tipo de ataques “un sitio web o servicio en línea se ve saturado de tráfico, sobrecargando su capacidad y, por lo tanto, dejándolo indisponible”.