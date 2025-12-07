Elimina la nieve en spray sin rayar los cristales.

Con la llegada de la Navidad, la nieve en spray vuelve a llenar ventanas y escaparates, pero el problema llega después: ¿cómo eliminarla sin rayar el cristal ni estropear los marcos? Un sencillo método casero, basado en agua caliente, alcohol y jabón lavavajillas, se presenta como una de las soluciones más rápidas y efectivas para devolver a las ventanas su transparencia original.

El paso clave de este sencillo método es ablandar primero la nieve en spray. Para ello se recomienda llenar un pulverizador solo con agua caliente, pulverizar bien toda la zona con nieve, dejar actuar entre 5 y 10 minutos para que se reblandezca y, si se seca durante el proceso, volver a mojar. Este gesto, aparentemente simple, permite que el producto pierda dureza y se desprenda con mayor facilidad al frotar, reduciendo el riesgo de daños en el cristal.

Mientras la nieve se ablanda, es el momento de preparar la mezcla limpiadora “anti-nieve”. En un bol, mezcla una parte de alcohol de limpieza, dos partes de agua caliente y un poco de jabón lavavajillas. Esta combinación ayuda a deshacer la capa de nieve en spray y evita que queden restos sobre la superficie. Para retirarla sin rayar, se aconseja utilizar una bayeta de microfibra, mojarla en la mezcla, escurrirla bien para que quede húmeda, pero no gotee y frotar en movimientos circulares sobre la nieve. Durante el proceso, la nieve suele convertirse en una especie de “barro blanco” que se va despegando del cristal.

En los casos en los que el producto está muy incrustado, lo más recomendable es recurrir a una rasqueta para cristales con cuchilla, pero siempre con una condición, no usarla nunca en seco. Una vez retirada toda la nieve, se recomienda repasar el cristal con un limpiacristales convencional para eliminar velos o restos y secar con papel de cocina o un paño que no suelte pelusa, logrando así un acabado transparente.