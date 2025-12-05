Esto es lo que tienes que hacer para dejar tu Belén a punto estas Navidades.

La Navidad espera a la vuelta de la esquina, y en muchos hogares es común aprovechar la llegada del puente de la Hispanidad para ambientar las casas de cara a esta festividad. Sin embargo, y siendo realistas, ¿cuántos años llevas poniendo el mismo Belén?

Que tu pesebre se vea viejo no es motivo para gastar dinero innecesario en uno nuevo, pero sí que es el momento de hacer un par de cambios y dedicarle unos minutos a estas pequeñas figuritas que te han acompañado durante tantos años de tu vida.

Figuras de barro, cerámica o resina

Existen dos métodos clave para limpiar estos pequeños elementos decorativos sin dañarlos. En primer lugar, utilizar un paño suave y seco, a poder ser de microfibra evitando así posibles arañazos. Sin embargo, y si el polvo se resiste, puedes recurrir al aire comprimido. De esta forma podrás quitar el polvo sin tocar las figuras, cuidando de esta forma aquellas que sean más delicadas.

Musgo y hierbas secas

Para aquellos que más es menos, el musgo en el belén no puede faltar. Aunque, por muy bonito que quede, es uno de los principales nidos de polvo. Así que si lo que buscas es que el musgo de tu Belén luzca como nunca debes sacudirlo suavemente al aire libre. Si la suciedad se resiste, o, no puedes sacarlo del Belén, emplea una aspiradora con una boquilla estrecha para eliminar el polvo sin dañar el material.

Para nieve artificial

Si eres de los más atrevidos, y tu nacimiento está decorado con nieve artificial, no te preocupes, lo que puede ser lo más difícil de limpiar realmente no supone un gran problema. Para ello solo tienes que emplear un aspirador para eliminar, en el caso de que esté hecha de fibras sintéticas, el polvo y la suciedad. Si aun así la nieve tiene manchas puedes aplicar un poco de agua para así ayudar a aflojar la suciedad.