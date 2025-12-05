Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 5 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 5 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 09, 15, 25, 34 y 46 y las estrellas 08 y 12.
El código del Millón ha sido el WBC70787.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
- Altos cargos de la CHD, eléctricas y alcaldes, denunciados por dejar caducar la reversión de la presa de Villalcampo al Estado
- Un bebé que no puede descansar en paz: su madre y su tía litigan por su tumba medio siglo después de que falleciera
- Un pequeño pueblo de Sanabria, "abandonado": postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- Reconocimiento a toda una vida 'dedicada a atender al ciudadano
- Las mujeres podrán salir en la procesión de las 5 de la Mañana de Zamora