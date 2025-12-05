¿Manchas de alcohol en tu ropa navideña? Sigue estos consejos para eliminarlas fácilmente.

Apenas quedan unas semanas para las comidas y cenasmás esperadas del año, y para aquellos que viven de Navidad en Navidad, sus mejores galas están esperando en el armario. Comidas densas, conversaciones largas y posiblemente, más de una copa, para aquellos que beben. Es por eso que, no es de extrañar que algun que otro vertido termine sobre tu vestido de lentejuelas o tus pantalones de traje. Por ello, aquí tienes este truco para eliminar las manchas.

El rey de los trucos de limpieza

Allí donde allá una mancha, en la mayoría de las situaciones estará esperando el vinagre blanco, tu fiel aliado y el que nunca debe de faltar en tu despensa.

El motivo de su efectividad reside en sus propiedad, y es que pueden neutralizar la mancha y disolver las sustancias en el alcohol, mientras que el agua ayuda a diluirla. Este método es muy efectivo para manchas frescas.

Cómo actuar

Lo primero que debes tener claro es que cuanto antes actúes más fácil será deshacerte de la mancha. Por ello, el primer paso es absorver el exceso de alcohol con un paño limpio o una servilleta. No debes frotar, ya que de esa forma la mancha podría extenderse.

El siguiente paso consiste en preparar la solución. Para ello debes mecñlar en un recipiente una parte de vinagre blanco con tres partes de agua fría. Después, aplica la mezcla sobre la mancha a toquecitos. Recuerda que no debes frotar.

Cuando hayan pasado unos minutos enjuaga la zona con agua fría para eliminar cualquier residuo de vinagre. A continuación, lava la prenda con tu detergente habitual, preferiblemente en agua fría, para asegurarte de que la mancha haya desaparecido completamente.

¿Qué hacer si la mancha persiste?

Si la mancha no ha desaparecido por completo después de este primer intento, puedes repetir el proceso o probar con un poco de detergente líquido directamente sobre la mancha antes de lavarla, ya que el detergente también puede ayudar a descomponer las manchas de alcohol.